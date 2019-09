Cristiano Ronaldo von Juventus Turin bricht bei TV-Interview in Tränen aus

Cristiano Ronaldo ist bei einem TV-Interview mit dem britischen Reporter Piers Morgan in Tränen ausgebrochen. Dem Portugiesen wurde ein Video seines verstorbenen Vaters gezeigt.

"Unglaublich! Ich habe diese Bilder noch nie gesehen", sagte Ronaldo in dem kleinen Ausschnitt des am Dienstag auf ITV erscheinenden Interviews. In dem Video bringt sein Vater zum Ausdruck, wie stolz er auf seinen Jungen sei. "Das bedeutet mir eine Menge", sagte Ronaldo.

Der Juve-Star erklärte daraufhin, dass er seinen Vater nie "zu einhundert Prozent" kannte. "Er war Alkoholiker. Ich habe nie mit ihm gesprochen, zumindest waren das keine normalen Gespräche. Es war hart", führte Ronaldo aus.

Sein Vater starb im Alter von 52 Jahren an Leberversagen. Ronaldo war damals 20 Jahre alt. Die größten Erfolge seiner Karriere verpasste sein Vater.