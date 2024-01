PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi schießt gegen Lionel Messi: "Das zeigt keinen Respekt"

Klubchef Nasser Al-Khelaifi von Frankreichs Meister PSG hat seinen Ex-Spieler Lionel Messi (36, Inter Miami) kritisiert und dem argentinischen Superstar wegen dessen Äußerungen nach dem Abgang aus Paris Respektlosigkeit vorgeworfen.

Beim RMC Sport sagte Al-Khelaifi: "Bei uns redet man, wenn man da ist und nicht wenn man weg ist. Ich habe großen Respekt vor ihm, aber wnn jemand meint, er muss nach seinem Wechsel schlecht über Paris Saint-Germain sprechen, dass ist das nicht gut. Das zeigt keinen Respekt."

Weiter sagte der Präsident über Messi: "Er ist kein schlechter Mensch, aber das hat mir nicht gefallen."

Messi war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei PSG ablösefrei zu Inter Miami in die MLS gewechselt. In mehreren Interviews hatte der Angreifer später über sein Engagement in der französischen Hauptstadt gesprochen und dabei teils wenig schmeichelhafte Worte gefunden.

Messi gingt von 2021 bis 2023 für PSG auf Torejagd. In 75 Spielen war er an 67 Treffern direkt beteiligt und gewann zweimal den Meistertitel in der Ligue 1. Allerdings verpasste der achtmalige Ballon-d'Or-Sieger es, PSG den ersten Champions-League-Titel der Klubgeschichte zu bescheren.

Während Paris am Sonntag in der Liga bei RC Lens antritt, genießt Messi noch seine Winterpause. Der Argentinier startet mit Miami Ende Februar in die neue Saison in der MLS. Zuvor steht unter anderem ein Testspiel am 1. Februar in Riyadh gegen Al-Nassr mit Dauerrivale Cristiano Ronaldo auf dem Programm.