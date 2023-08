PSG-Kapitänswahl: Kylian Mbappé von Mitspielern abgestraft

Abwehrspieler Marquinhos bleibt Kapitän von Frankreichs Meister PSG. Der Brasilianer wurde bei einer geheimen Wahl von seinen Mitspielern zum Mannschaftsführer bestimmt. Auch bei einer ersten Abstimmung vor einer Woche war Marquinhos auf dem ersten Platz gelandet. Für Top-Stürmer Kylian Mbappé reichte es gemäß RMC Sport nur für den vierten Rang.

Der neue Trainer Luis Enrique wollte den Kapitän von der Mannschaft bestimmen lassen. Das Amt hatte seit dem Abschied Thiago Silvas 2020 Marquinhos bekleidet. An ihm gab es aber Zweifel, da er zum Saisonauftakt gegen Lorient (0:0) nur auf der Bank saß. Am Wochenende kehrte der 29-Jährige allerdings im Duell mit Toulouse (1:1) in die Startaufstellung zurück.

Laut RMC Sport landete Danilo Pereira bei der Kapitänswahl auf Rang zwei, dahinter folgten Presnel Kimpembe und eben Mbappé. Luis Enrique wollte vier Kapitäne für die Mannschaft haben, Mbappé ist nun also einer von Marquinhos' Stellvertretern.

Mbappé bleibt bei PSG die heißeste Personalie. Er will den Klub 2024 verlassen, wenn sein Vertrag ausläuft. Zwischenzeitlich hatte der Klub ihn vom Mannschaftstraining ausgeschlossen und auch beim ersten Ligue-1-Spiel der Saison gehörte der Stürmer nicht zum Kader.

Der 24-Jährige wäre unter anderem Umständen ein heißer Kandidat auf das Kapitänsamt gewesen. Schließlich trug er die Binde vereinzelt auch schon in der Vergangenheit. Zum Beispiel beim 4:2 gegen Nantes im vergangenen März, als er Edinson Cavani als Rekordtorschütze des Vereins ablöste. Zuvor hatte es Ende Januar einen Bindenzoff gegeben, als Mbappé im Pokal in Abwesenheit von Marquinhos statt Kimpembe als Kapitän auflief.

Auch in der französischen Nationalmannschaft ist Mbappé seit diesem Jahr der Kapitän. Dort folgte er auf den zurückgetretenen Hugo Lloris.