Neymar: PSG setzt angeblich Preisschild von 150 Millionen Euro

PSG möchte wohl 150 Millionen Euro für Neymar haben. Der Brasilianer soll angeblich die Pariser verlassen wollen.

Neymar hat Berichten zufolge PSG mitgeteilt, dass er den Verein in diesem Sommer verlassen und nach Barcelona zurückkehren möchte - zum Team, das er 2017 verließ, um in Paris zu unterschreiben. Nun behauptet die AS, die Pariser hätten dem brasilianischen Nationalspieler mitgeteilt, dass sie ihn nicht für weniger als 150 Millionen Euro verkaufen würden.

Der Klub soll jedoch offen für eine Leihe sein, um Neymars Gehalt von der Gehaltsliste zu bekommen. Das könnte Barca die Tür öffnen, um den Brasilianer zu verpflichten, der aber auch bei Klubs aus der MLS gehandelt wird.

PSG befindet sich in einer Art Krise. Die Franzosen versuchen offenbar, Kylian Mbappé zu verkaufen und eine beträchtliche Ablösesumme für ihn zu erhalten, um ihn nicht 2024, wenn sein Vertrag ausläuft, umsonst zu verlieren. Und Neymar will weg. Berichten zufolge ist der Brasilianer bei PSG unzufrieden, seit die Fans im Mai dieses Jahres vor seinem Haus protestiert haben.

PSG startet am Samstag, den 12. August, mit einem Heimspiel gegen Lorient in die Saison. Da Mbappé aus dem Kader gestrichen wurde, bleibt abzuwarten, ob er und Neymar in nächster Zeit, wenn überhaupt, für die Franzosen auflaufen werden.