PSG-Stars tragen im letzten Saisonspiel Namen des schwerverletzten Kollegen Sergio Rico auf dem Trikot

Die Spieler des französischen Meisters Paris Saint-Germain werden als Geste der Unterstützung für ihren schwer verletzten Torhüter Sergio Rico in der ersten Halbzeit des Spiels gegen Clermont Foot am Samstagabend den Namen des Spaniers auf ihren Trikots tragen.

Das teilte PSG kurz vor Spielbeginn mit. Dabei ist Ricos Name statt der eigentlichen Namen auf dem Rücken über der Nummer aufgebracht.

Rico, bei PSG die Nummer zwei hinter Gianluigi Donnarumma, erlitt bei einem Reitunfall am vergangenen Wochenende in Spanien lebensgefährliche Verletzungen. Er zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und befindet sich in kritischem Zustand. Er liegt derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sevilla.

PSG hatte aus Rücksicht auf Ricos Situation bereits sein jährliches Galadinner abgesagt, und auch die Meisterfeier wird laut Trainer Christophe Galtier nicht nach dem letzten Ligue-1-Spiel am Samstag stattfinden.

Er sagte am Donnerstag: "Es war eine sehr schwierige Woche. Wir kamen vom Titelgewinn am Samstag zu einem bösen Erwachen am Sonntag. Wir sind alle betroffen. Wir versuchen alles, unsere Gedanken mit Trainingseinheiten freizubekommen. Wir alle zusammen senden Energie an Sergio, seine Mutter, seine Frau und alle, die ihm nahestehen."

Galtier fuhr fort: "Die Spieler fragen immer nach Neuigkeiten, wir müssen weiter Hoffnung haben, positiv bleiben und unsere Energie Sergio schicken. Er kämpft. Wir müssen an die Medizin glauben."

Rico stammt aus der Jugend des FC Sevilla und verbrachte nach seinem Durchbruch bei den Profis die Saison 2018/19 auf Leihbasis beim FC Fulham. Anschließend lieh ihn PSG zunächst für eine Saison aus, um ihn 2020 für sechs Millionen Euro Ablöse fest zu verpflichten. 2022 war er für sechs Monate an RCD Mallorca ausgeliehen.