Offiziell: Sergio Ramos verlässt Paris Saint-Germain zum Saisonende

Sergio Ramos verlässt PSG im Sommer. Der französische Meister teilte den Abschied von seinem Innenverteidiger am Freitagabend offiziell mit. "Merci Ramos" ("Danke, Ramos") hieß es in einem Tweet vom offiziellen Account des Klubs. Darüber stand die Jahresangabe "2021-2023".

Ramos bestätigte den Abschied in einem Post bei Instagram. Er schrieb: "Morgen ist ein besonderer Tag, morgen werde ich mich von einem weiteren Abschnitt meines Lebens verabschieden, von PSG. Ich weiß nicht, an wie vielen Orten man sich zu Hause fühlen kann, aber ohne Zweifel waren PSG, die Fans und Paris einer davon für mich. Danke für zwei besondere Jahre, in denen ich in jedem Wettbewerb spielen und alles geben konnte. Ich werde mich neuen Herausforderungen stellen, ich werde andere Farben tragen, aber zuerst und zum letzten Mal: Allez Paris".

Ramos' Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Die Verhandlungen wegen einer Verlängerung liefen, allerdings sollte wohl auch der 37-Jährige ein deutlich geringeres Gehalt bekommen. Ob dies der Knackpunkt war, ist unklar.

Mit Milan Skriniar, der ablösefrei vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand kommt, verpflichtete PSG bereits einen neuen Spieler für die Defensivzentrale.

© getty Sergio Ramos

Sergio Ramos: Angebot aus Saudi-Arabien?

Am Samstagabend wird Ramos gegen Clermont Foot am 38. Spieltag der Ligue 1 zum letzten Mal für Paris Saint-Germain auflaufen. Wie Ramos' mittelfristige Zukunft aussieht ist noch offen.

Vor einigen Wochen hieß es in der Marca, Al-Hilal biete dem Routinier für einen Wechsel in die Saudi Pro League ein Gehalt von 30 Millionen Euro pro Saison an. Al-Hilal umwirbt auch Ramos' Mannschaftskameraden Lionel Messi, dessen Vertrag an der Seine läuft ebenfalls aus.

Ramos stammt aus der Jugend des FC Sevilla, wo er es 2004 in den Profikader schaffte. 2005 verpflichtete ihn Real Madrid für 27 Millionen Euro Ablöse. Nach 16 erfolgreichen Jahren in der spanischen Hauptstadt wechselte Ramos 2021 ablösefrei zu PSG:

In dieser Saison absolvierte der Welt- und Europameister 44 Pflichtspiele für PSG. Dabei erzielte er drei Treffer und lieferte einen Assist.