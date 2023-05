Paris Saint-Germain suspendiert offenbar Lionel Messi wegen Reise nach Saudi-Arabien

Paris Saint-Germain hat seinen Superstar Lionel Messi wegen eines Kurztrips nach Saudi-Arabien offenbar für zwei Wochen suspendiert. Das berichten unter anderem L'Équipe und RMC Sport.

Messi war nach der 1:3-Niederlage von PSG gegen Lorient mit seiner Familie nach Saudi-Arabien. Dort kommt er allem Anschein nach Verpflichtungen als Markenbotschafter des Landes nach, der helfen soll, die WM 2030 zu holen.

Der Trip war Medienberichten zufolge nicht von Trainer Christophe Galtier und Sportdirektor Luis Campos abgesegnet worden. Messi habe die Erlaubnis von den katarischen Klub-Eigentümern erhalten und sei dann abgereist.

Die Suspendierung bedeutet für Messi den Berichten zufolge, dass er nun zwei Wochen lang nicht trainieren darf und für diesen Zeitraum auch kein Gehalt bekommt.

Artikel und Videos zum Thema Messi, Mbappe & Neymar auf DAZN. Jetzt anmelden und Ligue 1 live sehen!

Der 35-jährige Messi ist in der laufenden Saison in der Ligue 1 für PSG ein entscheidender Spieler: Er kommt in 28 Duellen für den Spitzenreiter auf 15 Tore und 15 Vorlagen.