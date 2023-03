Antoine Griezmann denkt wohl über Rücktritt aus Frankreichs Nationalmannschaft nach

Antoine Griezmann soll von Didier Deschamps' Entscheidung, seinen Sturmpartner Kylian Mbappé zum Kapitän der französischen Nationalmannschaft zu machen, wenig begeistert sein. Das geht laut eines Berichts von Le Figaro sogar sogar so weit, dass der Angreifer von Atlético Madrid seine Zukunft in der Équipe tricolore infrage stellt.

Offiziell ist die Entscheidung Deschamps' noch nicht, allerdings berichten mehrere französische Medien, darunter L'Équipe und Le Figaro, übereinstimmend davon. PSG-Star Mbappé soll demnach die Kapitänsbinde vom mittlerweile zurückgetretenen Rekordspieler Hugo Lloris übernehmen.

Griezmann, nach Olivier Giroud der erfahrenste Akteur im französischen Kader, fühle sich davon übergangen. Der 32-Jährige sei "enttäuscht und betroffen", da er mit einem anderen Ausgang gerechnet habe. Seine Enttäuschung soll er im Quartier von Les Bleus auch nicht versteckt haben. Griezmanns großer Traum sei es gewesen, bei der EM 2024 in Deutschland Frankreich als Kapitän anzuführen.

Dazu kommt laut L'Équipe, dass Griezmann ohnehin Zweifel an seiner Zukunft in der Nationalelf hege, da er mit Lloris und den ebenfalls zurückgetretenen Raphaël Varane und Steve Mandanda sowie dem häufig verletzungsbedingt fehlenden Paul Pogba wichtige Bezugspunkte innerhalb der Mannschaft verloren habe.

Griezmann debütierte am 5. März 2014 in der Nationalmannschaft und absolvierte seitdem 117 Länderspiele (42 Tore). Höhepunkt dabei war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Neben dem acht Jahre jüngeren Mbappé ist er zudem der Spieler, der bei allen Partien Frankreichs während der letzten beiden WM-Endrunden auf dem Platz stand.