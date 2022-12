Lionel Messi und PSG erzielen grundsätzliche Einigung über Vertragsverlängerung

Lionel Messi und Paris Saint-Germain haben eine grundsätzliche Einigung über die Verlängerung des im Juni 2023 auslaufenden Vertrages des argentinischen Weltmeisters erzielt.GOAL und SPOX können einen entsprechenden Bericht von Le Parisien bestätigen.

Am Mittwoch kam viel Bewegung in die Verhandlungen zwischen Messi und dem französischen Meister, eine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier dürfte zeitnah folgen. Wie dem 35-jährigen Superstar nahestehende Quellen gegenüber SPOX und GOAL bestätigten, soll Messi mindestens ein weiteres Jahr bei PSG verbringen. Möglich ist aber auch eine Verlängerung um zwei Jahre bis 2025.

Messi war 2021 ablösefrei vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. In seiner ersten Saison bei den Franzosen tat sich der siebenmalige Weltfußballer noch schwer, in der laufenden Spielzeit kam Messi aber auch bei PSG immer besser in Tritt.

Vor der WM, die im umjubelten Titel mit der Albiceleste endete, kam der Angreifer auf zwölf Tore und 14 Vorlagen in 19 Einsätzen.