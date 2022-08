Paris Saint-Germain: Draxler und Kehrer droht angeblich Abschiebung in die 5. Liga

Bei Paris Saint-Germain spielen Julian Draxler und Thilo Kehrer schon länger keine große Rolle mehr. Deshalb will der Klub die beiden Nationalspieler angeblich in die 5. Liga abschieben.

Einem L'Equipe-Bericht zufolge will PSG eine aussortierte Stargruppe, zu der neben den beiden Deutschen auch Mauro Icardi, Ander Herrera und Idrissa Gueye gehören, zu einem Vereinswechsel bewegen. Dafür sollen besagte Spieler in die zweite Mannschaft der Pariser abgeschoben werden, welche aktuell in Frankreichs fünfter Liga spielt.

Seit der Übernahme von Neu-Coach Christophe Galtier existiert zudem eine zweite Trainingsgruppe. Dort dürfen die Streichkandidaten nicht mehr mit der Mannschaft trainieren, sondern müssen sich separat fit halten.

Vor allem Icardi, Herrera und Gueye will PSG aufgrund deren vergleichsweise hoher Gehälter unbedingt loswerden, bislang gab es aber keine passenden Angebote. Draxler (Vertrag bis 2024) und Kehrer (Vertrag bis 2023) würde man aber ebenso keine Steine in den Weg legen. In den Planungen von Galtier spielen sie keine Rolle mehr.