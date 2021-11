Lionel Messi hofft auf Rückkehr zu Barcelona nach Karriereende

Lionel Messi hofft, nach dem Ende seiner aktiven Karriere in Funktionärsrolle zum FC Barcelona zurückzukehren. Das sagte der Angreifer von Paris Saint-Germain in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Sport.

"Ja, ich habe immer gesagt, dass ich dem Klub gerne noch einmal helfen würde", antwortete Messi auf die entsprechende Frage. Der 34-Jährige führte aus: "Ich würde sehr gerne eines Tages eine Rolle als technischer Sekretär übernehmen, sollte sich dafür eine Möglichkeit bei Barca ergeben."

Messi wollte seinen am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag in Barcelona eigentlich verlängern, wegen der finanziellen Probleme war der Klub allerdings nicht in der Lage, den sechsmaligen Weltfußballer zu halten. Anfang August gab der Argentinier unter Tränen eine Pressekonferenz zu seinem Abschied, ehe er wenige Tage später ablösefrei zu PSG wechselte.

"Ich möchte Barca etwas zurückgeben, weil es der Klub ist, den ich liebe", betonte Messi, der im Jahr 2000 als 13-Jähriger nach Barcelona kam und für die Blaugrana insgesamt 672 Tore in 778 Pflichtspielen erzielte. Er wolle, dass es Barca "weiterhin gut geht, dass der Verein weiter wächst und einer der besten der Welt bleibt."

Ohne Messi ist Barcelona durchwachsen in die laufende Saison gestartet, in LaLiga steht man aktuell nur auf Platz neun mit bereits acht Punkten Rückstand auf Real Madrid. Ronald Koeman musste jüngst nach einem 0:1 bei Rayo Vallecano seinen Hut nehmen, als Interimstrainer hat der frühere Barca-Profi Sergi Barjuan übernommen. Mittelfeld-Legende Xavi soll langfristig gesehen auf Koeman folgen.

Für Messi läuft es in Paris indes auch noch nicht wie gewünscht. In fünf Ligue-1-Spielen ist er noch ohne Tor, in der Champions League hat er in drei Einsätzen jedoch schon dreimal getroffen.