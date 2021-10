PSG vs. OSC Lille, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain bekommt es in der Ligue 1 heute mit OSC Lille zu tun. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das PSG-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

PSG vs. OSC Lille, Übertragung Ligue 1 - Ort, Anstoßzeit

In der französischen Ligue 1 steht der 12. Spieltag vor der Tür. Und er beginnt nicht mit irgendeinem Duell: Paris Saint-Germain empfängt vor heimischer Kulisse im Parc de Princes OSC Lille, den amtierenden Meister in Frankreich.

Aktuell ist es aber zumindest tabellarisch kein wirkliches Spitzenspiel. PSG führt die Tabelle zwar an, Lille jedoch befindet sich als Zehnter aber nur im Mittelfeld der Tabelle.

Satte 13 Punkte sind es, die beide Mannschaften derzeit trennen, was das PSG-Ensemble um Lionel Messi und Neymar - Kylian Mbappe fällt mit einer Ohren-Infektion aus - umso mehr zum Favoriten macht. Los geht es in Paris um 21 Uhr.

PSG vs. OSC Lille, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV bekommt Ihr die Begegnung heute nicht live zu sehen, dafür aber im Livestream - der allerdings kostenpflichtig ist. DAZN besitzt die Rechte an der Ausstrahlung der Ligue 1, kommentiert wird das PSG-Spiel heute von Stefan Galler und Experte Alexis Menuge.

Wählen könnt Ihr bei DAZN zwischen zwei Abo-Modellen. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro, das Jahresabo 149,99 Euro. Der Streamingdienst zeigt Euch live neben dem französischen Fußball unter anderem auch die Champions League, die Bundesliga, die Primera Division und die Ligue 1, dazu kommen mit jeder Menge anderer Sportarten auch Nicht-Fußball-Fans auf Ihre Kosten.

So seht Ihr beispielsweise die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Tennis, Boxen, MMA, Darts, Golf, Motorsport und Wintersport.

PSG vs. OSC Lille, Übertragung: Ligue 1 heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei DAZN besitzt, keines abschließen will oder einfach nicht im Livestream einschalten kann, dem sei unser Liveticker ans Herz gelegt. Während der 90 Minuten bleibt Ihr dort auf dem Laufenden.

PSG vs. OSC Lille, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Paris Saint-Germain - OSC Lille

Paris Saint-Germain - OSC Lille Wettbewerb: Ligue 1

Ligue 1 Datum: 29. Oktober 2021

29. Oktober 2021 Ort: Parc de Princes, Paris

Parc de Princes, Paris Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Ligue 1: Tabelle

Nach der verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison ist PSG dieses Jahr Top-Favorit auf den Titelgewinn - natürlich auch wegen des spektakulären Transfer-Sommers. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino führt das Klassement in der Ligue 1 momentan mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger RC Lens an.

Neun von elf Spielen hat PSG bis dato gewonnen.