PSG vs. Angers: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Ligue 1 trifft PSG auf den SCO Angers. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nach der Länderspielpause geht die Ligue 1 schon in den 10. Spieltag und den Auftakt machen am Freitagabend unter anderem die Mannschaften von Paris Saint-Germain und dem SCO Angers. Gespielt wird im Prinzenpark in Paris ab 21.00 Uhr.

Bisher hat der Außenseiter noch nie gegen den Hauptstadtklub gewinnen können - und es hat immerhin schon 15 Aufeinandertreffen gegeben.

PSG vs. Angers: Datum, Zeit, Stadion, Infos

Datum & Uhrzeit: 15.10.2021, um 21:00 Uhr

15.10.2021, um 21:00 Uhr Spielort: Paris, Prinzenpark (bis zu 47.000 Zuschauer)

Paris, Prinzenpark (bis zu 47.000 Zuschauer) Wettbewerb: Ligue 1, 10. Spieltag

Ligue 1, 10. Spieltag TV-Übertragung: DAZN

PSG vs. Angers: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen PSG ung Angers wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der Ligue 1 für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften zeigt DAZN an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge.

Die Ligue 1 ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat, auch Partien der Bundesliga, Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League.

PSG vs. Angers: Ligue 1 heute im Liveticker

Für alle, die keine Möglichkeit haben, sich das Match bei DAZN anzusehen, empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

PSG vs. Angers: Formcheck der beiden Teams

PSG

25 Punkte aus 9 Spielen

Zuletzt 0:2 bei Stade Rennes verloren

In 3 der letzten 4 Ligaspiele nach der 88. Minute getroffen

In 15 Duellen noch nie gegen Angers verloren

Angers

13 Punkte aus 9 Spielen

Zuletzt 3:2 gegen Metz gewonnen

Auswärts 3/4 Spielen Unentschieden gespielt

In Paris bisher jedes Spiel verloren

PSG vs. Angers: Sergio Ramos Debüt erneut verschoben

Wegen Problemen an seiner Wade verpasste Sergio Ramos mittlerweile zwölf Spiele für PSG. Zuletzt hatte es Meldungen gegeben, dass Ramos sein Debüt für den Scheich-Klub heute gegen Angers geben werde.

Doch die PSG-Fans müssen noch länger auf den Superstar warten. Das berichtet jetzt die spanische Zeitung Marca. Demnach werde Ramos weder gegen Angers noch am Dienstag in der Champions League gegen RB Leipzig spielen können.

PSG vs. Angers: voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Donnarumma - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Mendes - Gueye, Verratti, Herrera, Wijnaldum - Mbappe, Icardi

Angers: Bernardoni - Manceau, Traore, Thomas, Cabot - Mendy, Mangani, Fulgini, Ebosse - Ali Cho, Boufal

PSG vs. Angers: Die aktuelle Tabelle der Ligue 1