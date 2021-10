Neymar schwärmt von PSG-Teamkollege Marco Verratti: "Er ist ein Genie"

Starstürmer Neymar von Paris Saint-Germain hat seinen Mannschaftskameraden Marco Verratti in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein Genie", sagte der Brasilianer der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Verratti ist bereits in seiner zehnten Saison bei den Franzosen tätig und seit Jahren unumstrittener Stammspieler im defensiven Mittelfeld.

2017 wechselte Neymar vom FC Barcelona zu PSG - und musste seine Meinung über Verratti revidieren, den er vorher schon sehr geschätzt hatte. "Ich wusste, das Verratti ein exzellenter Spieler ist, aber mir war nicht klar, dass er so unfassbar gut ist", meinte er.

Der Brasilianer verglich den Europameister 2020 dann auch mit zwei der Größen, die er in seiner Karriere an seiner Seite hatte. "Er ist einer der besten Mittelfeldspieler, mit denen ich je zusammengespielt habe, in einer Reihe mit Xavi und Iniesta", sagte er mit Blick auf die beiden großen Stars, die bei Barcelona lange Jahre das Spiel geprägt hatten. Mit dieser Meinung ist Neymar nicht alleine: Auch Lionel Messi lobte Verratti zuletzt ausgiebig.

Aktuell ist der 28-jährige Italiener allerdings verletzt: Er fällt mit einer Hüftblessur voraussichtlich bis Ende November aus.