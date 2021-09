FC Metz vs. PSG: Ligue 1 heute im Liveticker

Am 7. Spieltag der Ligue 1 trifft Tabellenführer Paris Saint-Germain auf den FC Metz. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Paris Saint-Germain reist als Tabellenführer in der Ligue 1 zum Tabellenletzten FC Metz. Am heutigen Mittwochabend gibt es am 7. Spieltag also ein David-gegen-Goliath-Duell. Mit unserem Liveticker seid Ihr hautnah dabei.

Vor Beginn: Nach den Unstimmigkeiten zwischen Pochettino und Messi zeigte der Trainer Verständnis für seinen Schützling: "Wir waren zufrieden mit seiner Leistung, er hat in der ersten Hälfte sehr gut gespielt. Er hat nur ein Tor verpasst", sagte Pochettino nun am Dienstag. Messi habe 76 Minuten gespielt, "und aufgrund aller Informationen, die uns zur Verfügung standen, haben wir ihn ausgewechselt. Natürlich wollen alle Champions immer durchspielen, das verstehe ich".

Vor Beginn: Superstar Lionel Messi wird heute nicht auflaufen können. Der Argentinier laboriert an einer Knochenprellung am linken Knie. Auch Sergio Ramos wird gegen Metz nicht mit von der Partie sein, der Innenverteidiger absolviert nur ein individuelles Programm.

FC Metz vs. PSG heute im TV und Livestream

FC Metz vs. PSG ist heute nicht im Free-TV zu sehen. DAZN überträgt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 21.00 Uhr mit Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge.

