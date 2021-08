Soll PSG Kylian Mbappe an Real Madrid verkaufen? Das Pro und Contra

Real Madrid hat nach Informationen von SPOX und Goal ein Angebot über 160 Millionen Euro für Kylian Mbappe abgegeben. Ein Verkauf würde die Chancen auf den Gewinn der Champions League für PSG erhöhen, argumentiert Filippo Cataldo. Gabriel Wonn hält dagegen. Das Pro und Contra.

Pro: Ohne Mbappe steigen Chancen auf CL-Triumph

Mit rationalen Argumenten braucht man PSG und seinen Bossen nicht zu kommen. Um Vernunft geht es Nasser Al-Khelaifi nicht. Das wussten wir auch schon bevor der PSG-Boss mal eben Lionel Messi vom FC Barcelona seinem Luxus-Ensemble hinzufügte und und bei dessen Vorstellung unverfroren behauptete, dass man - 'türlich, 'türlich - vor der Verpflichtung als Erstes in die Bilanzen geschaut habe. Financial Fairplay und so. Selten so gelacht.

Klar ist: PSG wird Kylian Mbappe nicht aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen. Das Financial Fairplay der UEFA wurde eh nie durchgesetzt, ist wegen Corona gerade sogar offiziell aufgeweicht und interessiert in Paris sowieso keinen.

Dass Mbappe seinen 2022 auslaufenden Vertrag in Paris nicht verlängern will und Real Madrid jetzt dennoch bereit ist, 160 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler zu zahlen, der ohnehin zu Real will, dürfte Al-Khelaifi ebenfalls ziemlich egal sein.

Dennoch sollte PSG Kylian Mbappe jetzt verkaufen. Aus emotionalen und sportlichen Gründen.

Al-Khelaifi tut zwar viel dafür, einem das Gefühl zu vermitteln, dass es ihm vor allem darum geht, aller Welt zu beweisen, dass er dank des nötigen Kleingelds und der gütigen Hilfe der notorisch verheerend handelnden Funktionäre des Weltfußballs mit allem durchkommen kann. Doch am allermeisten will der PSG-Boss endlich diese vermaledeite Champions-League gewinnen. Ein Verkauf von Mbappe würde die Chancen auf den Gewinn des Henkelpotts erhöhen.

Ranking: Malinovskyi ist offenbar der beste Spieler Europas © getty 1/32 Das CIES Football Observatory hat die Leistungen aller Spieler aus Europas Top-5-Ligen anhand von individuellen und teambezogenen Leistungen bewertet. Wir blicken auf die besten Spieler der vergangenen sechs Monate nach diesem Ranking. © getty 2/32 Platz 30: ANDREJ KRAMARIC (TSG 1899 Hoffenheim) © getty 3/32 Platz 30: DAVID ALABA (Real Madrid) © getty 4/32 Platz 29: NACHO FERNANDEZ (Real Madrid) © getty 5/32 Platz 28: GIANMARCO FERRARI (US Sassuolo) © getty 6/32 Platz 27: DANILO PEREIRA (Paris Saint-Germain) © getty 7/32 Platz 26: ANTONIO RÜDIGER (FC Chelsea) © getty 8/32 Platz 21: MANUEL NEUER (FC Bayern München) © getty 9/32 Platz 21: JOSIP ILICIC (Atalanta Bergamo) © getty 10/32 Platz 21: SERGE GNABRY (FC Bayern München) © getty 11/32 Platz 21: LUKA MODRIC (Real Madrid) © getty 12/32 Platz 21: FERNANDO REGES (FC Sevilla) © getty 13/32 Platz 18: GIACOMO RASPADORI (US Sassuolo) © getty 14/32 Platz 18: JULES KOUNDE (FC Sevilla) © getty 15/32 Platz 18: GRANIT XHAKA (FC Arsenal) © getty 16/32 Platz 17: NATHANIEL PHILLIPS (FC Liverpool) © getty 17/32 Platz 16: GERARD PIQUE (FC Barcelona) © getty 18/32 Platz 15: DOMENICO BERARDI (US Sassuolo) © getty 19/32 Platz 14: CLEMENT LENGLET (FC Barcelona) © getty 20/32 Platz 13: OSCAR MINGUEZA (FC Barcelona) © getty 21/32 Platz 12: FRENKIE DE JONG (FC Barcelona) © getty 22/32 Platz 10: KARIM BENZEMA (Real Madrid) © getty 23/32 Platz 10: ANDER HERRERA (Paris Saint-Germain) © getty 24/32 Platz 9: LORENZO INSIGNE (SSC Neapel) © getty 25/32 Platz 8: JOSHUA KIMMICH (FC Bayern München) © getty 26/32 Platz 7: VLAD CHIRICHES (US Sassuolo) © getty 27/32 Platz 6: PRESNEL KIMPEMBE (Paris Saint-Germain) © getty 28/32 Platz 5: JEROME BOATENG (vereinslos) © getty 29/32 Platz 4: MARCO REUS (Borussia Dortmund) © getty 30/32 Platz 3: KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain) © getty 31/32 Platz 2: LIONEL MESSI (Paris Saint-Germain) © getty 32/32 Platz 1: RUSLAN MALINOVSKYI (Atalanta Bergamo)

PSG: Ohne Mbappe sogar besser dran

Daher sollte Al Khelaifi ausnahmsweise auf seinen Sportchef Leonardo hören und Mbappe gehen lassen. Leonardo soll sich nach Informationen von SPOX und Goal für einen Verkauf ausgesprochen haben. Um die Konten ins Gleichgewicht zu bringen und um einen Spieler nachzuverpflichten, der wirklich ins Gefüge passt.

Trainer Mauricio Pochettinos größte Aufgabe wird es sein, alle Stars bei PSG irgendwie auf das gemeinsame Ziel einzuschwören - was schon so gut wie unmöglich erscheinen würde, wenn nicht einer der drei Megastars eigentlich lieber woanders wäre.

Al-Khelaifi sollte sich die Frage stellen, ob er wirklich auf Biegen und Brechen einem Spieler sehr viel Geld zahlen möchte, der mit dem Kopf schon woanders ist - und der mit jedem Schmollen dem ohnehin fragilen Mannschaftsgefüge bei PSG den Todesstoß versetzen könnte. Und wenn nicht Mbappe schmollt, dann eben einer der anderen Megastars vorne. Es steht zu befürchten, dass der Dreizack Neymar, Messi und Mbappe auf Dauer nur bei FIFA 22 harmonieren wird.

Dazu kommt: Der Gewinn der Champions League würde für PSG auch mit einem glücklichen Mbappe schwer genug werden. Jeder Gegner wird in dieser Saison noch ein bisschen motivierter sein gegen PSG als sonst schon. Würde PSG Mbappe jetzt verkaufen, würde man sportlich vermutlich aus genannten Gründen nicht viel verlieren - und Real zumindest diese Saison auch nicht unbedingt stärken. Nicht, weil Mbappe Real nicht helfen könnte, im Gegenteil. Aber Real muss sich strecken, um Mbappe zu refinanzieren, aktuell scheinen weder Isco noch Eden Hazard unverkäuflich.

Sollte Al-Khelaifi jetzt auf einen Verbleib von Mbappe bestehen, würde er am Ende nur dafür sorgen, dass der Spieler nächsten Sommer noch reicher wird (Handgeld!) und Real mit dem Differenzbetrag aufrüsten kann.