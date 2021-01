Tuchel-Assistent Löw: Entlassung bei PSG war "kein Donnerschlag aus heiterem Himmel"

Für Thomas Tuchels Assistent Zsolt Löw war die Entlassung des Trainergespanns bei Paris St.-Germain das logische Resultat anhaltender Differenzen zwischen seinem Vorgesetzten und PSG-Sportdirektor Leonardo.

"Jeder wusste, dass es in den letzten Monaten Spannungen zwischen dem Sportdirektor und dem Cheftrainer gab. Um es anders auszudrücken: Die Ankündigung war kein Donnerschlag aus wolkenlosem Himmel", sagte Löw der ungarischen Zeitung Nemzeti Sport.

"Seien wir ehrlich, die Situation wäre auf Dauer nicht haltbar gewesen", führte der 41-Jährige aus: "Rückblickend war es besser, sich jetzt zu verabschieden, ganz oben zu sein, mit vielen guten Erinnerungen. Diese zweieinhalb Jahre waren schön."

Unter Tuchel hatte PSG unter anderem zwei Meisterschaften gewonnen und im vergangenen Sommer erstmals in der Vereinsgeschichte das Champions-League-Finale (0:1 gegen Bayern München) erreicht.

In der laufenden Saison kam der Hauptstadtklub nicht so recht in Tritt, dennoch seien Tuchel und er "überrascht" gewesen, als der Brasilianer Leonardo am 23. Dezember, nach einem 4:0 gegen Racing Straßburg, "uns anrief, um uns mitzuteilen, dass er Thomas in Zukunft nicht mehr braucht."

Mauricio Pochettino wird PSG-Trainer: Seine letzte Pariser Mannschaft - als Spieler © getty 1/14 Mauricio Pochettino wird mit großer Wahrscheinlichkeit Nachfolger von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain. Was viele nicht wissen: Der argentinische Coach verbrachte zwischen 2001 und 2003 knapp zwei Jahre seiner aktiven Laufbahn bei den Franzosen. © getty 2/14 Einen Titel gewann er nicht. Sein letztes Spiel am 31. Mai 2003 war zugleich sein bitterstes: Die Pariser unterlagen AJ Auxerre im Finale der Coupe de France mit 1:3. Wir blicken auf die damalige Mannschaft von PSG. © getty 3/14 TOR - JEROME ALONZO: Stand insgesamt sieben Jahre lang zwischen den Pfosten von PSG. Wechselte 2008 nach Nantes, wo er zwei Jahre später seine Karriere ausklingen ließ. © getty 4/14 ABWEHR - CRISTOBAL PARRALO: Zu jener Zeit auf der rechten Abwehrseite der Franzosen aktiv. Spielte mit Pochettino zuvor schon gemeinsam bei Espanyol Barcelona und wurde dort 2000 spanischer Pokalsieger. PSG war zugleich seine letzte Karrierestation. © getty 5/14 FREDERIC DEHU: Mit 388 Ligue-1-Spielen einer der erfahrensten Verteidiger, die jemals das PSG-Trikot trugen. Versuchte sich aber auch in Lens und Marseille. Seine Auslandsstationen Barca und Levante waren nicht von Erfolg gekrönt. © getty 6/14 GABRIEL HEINZE: Wie Pochettino bei den Newell's Old Boys in Argentinien ausgebildet. Schaffte seinen Sprung zum internationalen Topstar später bei Manchester United, trug dann sogar mal das Trikot von Real Madrid. Heute Trainer beim MLS-Klub Atlanta. © getty 7/14 MAURICIO POCHETTINO: Verteidigte an Heinzes Seite, schlug nach seinem PSG-Abenteuer aber einen anderen Weg als sein Kumpel ein. Landete über Bordeaux wieder bei seinem vorherigen Verein Espanyol Barcelona, wo er 2006 seine Karriere beendete. © getty 8/14 LIONEL POTILLON: Im Team des damaligen PSG-Trainers Luis Fernandez hinten links gesetzt. Wechselte nach dem verlorenen Duell mit Auxerre aber auf Leihbasis nach San Sebastian. 2007 hing der Franzose seine Schuhe schließlich an den Nagel. © getty 9/14 MITTELFELD - HUGO LEAL: Erzielte in jenem Finale den einzigen Pariser Treffer, war aber meist für den letzten oder vorletzten Pass zuständig. Wechselte 2004 zurück nach Portugal, wo er 2013 aufhörte. Heute Jugendtrainer bei seinem Jugendklub Estoril. © getty 10/14 STEPHANE PEDRON: Nur in Frankreich aktiv, aber nicht nur in Paris. Pedron schnürte seine Schuhe auch für Saint-Etienne, Lens und Lorient. Verdient heute als Jugendkoordinator bei letzterem Klub sein Geld. © getty 11/14 JEROME LEROY: Wie Pedron eigentlich nur französischen Fußballexperten bekannt, zog bis auf ein Intermezzo in Jerusalem munter durch die Ligue 1. Schaffte es jedoch nie zum Nationalspieler. Fungiert heute als Berater bei LB Chateauroux in der Ligue B. © getty 12/14 RONALDINHO: Der neben Pochettino bekannteste Spieler des damaligen Pariser Teams. Verabschiedete sich kurz nach jenem verlorenen Pokalfinale gen Barcelona, wo er seine glanzvollsten Momente als Spieler erleben sollte. Seit 2018 offiziell im Ruhestand. © getty 13/14 STURM - FABRICE FIORESE: Bei Olympique Lyon ausgebildet, stieg der Franzose weder in Paris noch bei anderen französischen Klubs zum Nationalspieler auf. Zwischendurch versuchte er sich auch mal ein Jahr in Katar. Seit 2009 in Rente. © getty 14/14 EINWECHSELSPIELER: Von der Bank kamen noch die Brasilianer PAULO CESAR (hier im Bild) und ALOISIO CHULAPA sowie der Franzose FRANCIS LLACER. Alles unbekannte Namen, an denen deutlich wird: PSG hatte damals noch keine Investoren-Millionen.

Löw über Tuchel-Entlassung bei PSG: "Ein Schock"

Der frühere Bundesliga-Profi Löw sagte weiter: "Obwohl wir sein Kommen spüren konnten, war Leonardos Ankündigung ein Schock. Nachdem wir im Jahr 2020 mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, war diese Entscheidung für uns etwas unverständlich."

Nach einer Hängepartie gab PSG die Demission Tuchels erst am 29. Dezember, also sechs Tage nach Aussprechen der Entlassung, bekannt. Am Samstag stellte der Klub den Argentinier Mauricio Pochettino als neuen Trainer vor.