PSG macht Fortschritte in den Verhandlungen mit Kylian Mbappe

Frankreichs Meister Paris Saint-Germain kommt in den Vertragsverhandlungen mit seinem Starstürmer Kylian Mbappe nach Angaben von Sportdirektor Leonardo gut voran. In den vergangenen Monaten hatte PSG in dieser wichtigen Personalie keine Fortschritte erzielt, dies hat sich offenbar nun geändert.

Leonardo führte am Samstagabend am Rande des 3:1-Auswärtssiegs in der Ligue 1 gegen den HSC Montpellier (die Highlights im Video) bei Canal+ aus: "Wir unterhalten uns. Wir möchten reden und er möchte auch reden. Nun ist die Zeit, in der wir eine klarere Vorstellung von seiner Zukunft bekommen. Es läuft gut."

"Wir haben einige Schritte vorwärts gemacht, im Vergleich zur Situation vor 10, 15 Tagen", so der Brasilianer weiter. Er kündigte an, dass die Verhandlungen nun fortgeführt würden.

Mbappe, der 2017 vom Ligarivalen AS Monaco an die Seine gewechselt war, steht dort noch bis 2022 unter Vertrag. Sollte der Weltmeister sich gegen eine Verlängerung entscheiden, wäre der kommende Sommer die letzte Möglichkeit, bei einem Verkauf noch eine hohe Ablösesumme für ihn einzustreichen.

Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid wird seit Monaten mit einem Transfer Mbappes in Verbindung gebracht. Präsident Florentino Perez gilt als großer Fan des 21-Jährigen. Auch Englands Titelträger FC Liverpool wird ein grundsätzliches Interesse nachgesagt.

Neben Mbappes Arbeitspapier ist auch jenes von Neymar bei PSG ein großes Thema. Der Kontrakt des Brasilianers läuft ebenfalls 2022 aus und er soll ebenfalls langfristig an den Klub von Trainer Thomas Tuchel gebunden werden.