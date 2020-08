Ligue 1: Warum findet das Spiel Olympique Marseille - AS Saint-Etienne heute nicht statt?

Am heutigen Freitag hätte eigentlich die Partie Olympique Marseille gegen die AS Saint-Etienne die neue Ligue-1-Saison eröffnen sollen. Das Spiel wurde jedoch abgesagt. Warum dies der Fall ist, erfahrt Ihr hier.

Wollt Ihr beim Auftakt der neuen Saison in der Ligue 1 live dabei sein? Dann holt Euch jetzt Euren DAZN-Gratismonat und verpasst nichts!

Olympique Marseille - Saint-Etienne: Warum findet das Spiel heute nicht statt?

Am vergangenen Sonntag gab Olympique Lyon bekannt, dass drei Coronafälle im direkten Vereinsumfeld aufgetreten sind. Durch anschließende Tests wurden die Ergebnisse bestätigt. In der Folge wurde die Partie von französischen Ligaverband abgesagt.

Als Nachholtermin wurde der 17. September festgelegt. Stattdessen bestreiten nun Girondins Bordeaux und der FC Nantes das Auftaktmach der Ligue-1-Saison 2020/21. Los geht's heute Abend um 19 Uhr im Stade Matmut-Atlantique.

Ligue 1: Der 1. Spieltag live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Top-Spiele der Ligue 1 live und in voller Länge, darunter auch das heutige Eröffnungsspiel. Im weiteren Verlauf des 1. Spieltags sind zudem die Partien Lille gegen Rennes und Monaco gegen Reims zu sehen.

Doch nicht nur für französischen Fußball ist der Streamingdienst die richtige Adresse: Auch übertragen wird die Champions League und Europa League, beide Finals seht Ihr dort live. Zudem gibt es auch in der neuen Spielzeit Begegnungen aus der Bundesliga, Serie A und LaLiga.

All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, danach kostet ein DAZN-Abonnement 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Auch dabei: US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Boxen, UFC und Radsport.

© imago images / Buzzi

Ligue 1: Alle Spiele live im SPOX-Liveticker verfolgen

Habt Ihr kein DAZN-Abo oder reicht Euer Datenvolumen nicht aus, könnt Ihr auf das umfangreiche Liveticker-Angebot von SPOX zurückgreifen. Dort werden ausgewählte Spiele der Ligue 1 ausführlich getickert.

Hier geht's zum Eröffnungsspiel Bordeaux vs. Nantes.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht vom Samstag, 22. August.

Ligue 1: Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick

Doch nicht nur die Partie zwischen Marseille und Saint Etienne findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Da PSG am Sonntag noch das Finale in der Champions League bestreitet und es auch Olympique Lyon bis ins Halbfinale geschafft hat, wurden die Spiele auf den 16. bzw. 15. September verlegt. PSG und Lyon steigen somit erst am kommenden Wochenende in den Ligabetrieb ein.

Termin Heim Auswärts 21. August, 19 Uhr Girondins Bordeaux Nantes 22. August, 17 Uhr Dijon FCO Angers SCO 22. August, 21 Uhr Lille Stade Rennes 23. August, 13 Uhr Monaco Stade de Reims 23. August, 15 Uhr Olympique Nimes Stade Brest 23. August, 15 Uhr Lorient RC Strasbourg 23. August, 17 Uhr OGC Nizza RC Lens 15. September, 21 Uhr Montpellier HSC Olympique Lyon 16. September, 21 Uhr Paris St. Germain FC Metz 17. September, 21 Uhr Olympique Marseille Saint Etienne

Ligue 1: Die erfolgreichsten Vereine der Liga-Geschichte

Mit zehn Titeln steht Saint-Etienne, das insbesondere den französischen Fußball in den 1960ern und 1970ern dominierte, noch immer auf Platz eins, was die meisten Meistertitel betrifft. Durch den erneuten Titelgewinn, den siebten in den vergangenen acht Jahren, ist PSG aber dicht auf den Fersen.