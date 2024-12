Sturm sorgt für Lebensgefahr: Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool abgesagt

Das für Samstagmittag (13.30 Uhr) angesetzte Premier-League-Spiel zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool wurde rund vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff abgesagt. Grund für die Absage sind Sicherheitsbedenken wegen des Sturms Darragh, der am Samstag über England hinweg zieht.

Im Westen Englands (Liverpool liegt im Nordwesten des Landes) werden Winde mit einer Stärke von bis zu 90 Meilen pro Stunde erwartet, was rund 144 km/h entspricht. Derart starke Winde werden als potenziell lebensgefährlich eingestuft.

"Das für heute angesetzte Merseyside-Derby im Goodison Park wurde aufgrund der widrigen Wetterbedingungen verschoben", teilte Everton am Samstagvormittag mit. Einem Bericht von The Athletic zufolge wurde die Entscheidung für eine Spielabsage von den örtlichen Behörden und nicht von einem der beiden Vereine getroffen. Wann das Derby zwischen den beiden Erzrivalen nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Liverpool hätte mit einem Sieg im Derby seine Spitzenposition in der Premier League weiter festigen können. Nach 14 Spieltagen führen Mohamed Salah und Co. die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Chelsea an.

Everton befindet sich derweil im unteren Tabellendrittel, ist mit 14 Zählern auf Rang 15 notiert.