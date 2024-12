Er brauchte 214 Spiele weniger als Wayne Rooney! Mohamed Salah stellt bei Liverpools 3:3 gegen Newcastle neuen Rekord in der Premier League auf

Mohamed Salah überflügelt Wayne Rooney

Für Salah, der nicht nur einen Doppelpack schnürte, sondern auch noch einen Assist sammelte, bedeutete die Bilanz in Newcastle einen neuen Rekord in der Premier League: Kein Spieler hat häufiger in einem Spiel des englischen Oberhauses jeweils mindestens ein Tor und einen Assist geliefert. Salah gelang dies nun 37-mal und damit ließ er Manchester Uniteds Sturmlegende Wayne Rooney hinter sich. Allerdings benötigte Rooney für seine 36 Spiele satte 214 Partien mehr.

Chelsea bleibt den "Reds" auf den Fersen. Unrühmlicher Höhepunkt der Partie der "Blues" war eine Rote Karte gegen Kapitän Jack Stephens vom Tabellenletzten Southampton, der dem Spanier Marc Cucurella an den Haaren zog (39.).