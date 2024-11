Zeitweise wurden sogar Erinnerungen an Erik ten Hag wach: Manchester United lässt bei Debüt von Rúben Amorim Punkte liegen

Rúben Amorim erlebte ein durwachsenes Debüt als Trainer von Manchester United. Bei Aufsteiger Ipswich Town kam United nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. United liegt mit nur 16 Punkten auf Tabellenplatz zwölf, der Rückstand zu Spitzenreiter und Rivale FC Liverpool beträgt bereits 15 Zähler.

Marcus Rashford (2.) sorgte mit seinem Blitztor für einen Auftakt nach Maß für Amorim, der eben noch bei Sporting Lissabon an der Seitenlinie stand und bei United einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat. In der Folge ließen die Gäste aber nach - was der Außenseiter bestrafte. Vor den Augen von Edelfan und Investor Ed Sheeran schlug Ipswich noch vor der Pause durch Omari Hutchinson (43.) zurück. Auch in Durchgang zwei blieb das Amorim-Team in der Offensive viel zu harmlos. Zeitweise erinnerte der Fußball an den unter Ex-Coach Erik ten Hag, so viele Chancen ließ United zu.

Ten Hag war am 28.10.2024 beurlaubt worden, unter Interimstrainer und Klub-Ikone Ruud van Nistelrooy hatte Manchester vier Spiele gewonnen und ein Unentschieden geholt.