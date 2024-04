Schaut der FC Bayern in die Röhre? Roberto De Zerbi will angeblich zurück nach Italien - Juventus interessiert

Der 44-jährige De Zerbi würde dem Bericht zufolge gerne nach Italien zurückkehren, wo er zuletzt zwischen 2018 und 2021 für US Sassuolo Calcio arbeitete.

Aktuell wird Juventus von Massimiliano Allegri trainiert, der seit 2021 bei der Alten Dame an der Seitenlinie steht. Mit 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand hat Juve als Tabellendritter aber keine Chance mehr auf die Meisterschaft in der Serie A, die man zuletzt 2020 gewann.

De Zerbis Vertrag in Brighton läuft 2026 aus. Der Cheftrainer der Seagulls hatte zuletzt angedeutet, dass er mit der Vereinshierarchie und den Transfergeschäften nicht ganz zufrieden ist, sagte aber auch, dass er über die Saison hinaus beim Verein aus Sussex bleiben könnte. De Zerbi soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von mindestens 14 Millionen Euro in seinem Vertrag haben.

Gegenüber Sky Sports sagte De Zerbi kürzlich: "Wenn ich höre, dass große Mannschaften an mir interessiert sind, ist das eine Ehre. Es macht mich stolz, aber ich konzentriere mich auf meine Arbeit, Tag für Tag. Ich möchte in meiner Karriere um den Sieg in der Premier League, der Serie A, der Bundesliga, der Ligue 1 und der Champions League kämpfen, aber es gibt keinen Zeitpunkt, an dem man gehen muss."

Während die Spekulationen über De Zerbis Zukunft in den kommenden Wochen und Monaten gewiss weitergehen werden, trifft seine Mannschaft aus Brighton am Samstagabend im heimischen Amex-Stadion auf Premier-League-Titelanwärter Arsenal (18.30 Uhr). Die Seagulls rangieren in der Tabellen derzeit mit 43 Punkten aus 30 Spielen auf Platz neun.