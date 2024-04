"Nur" im Abschluss weltklasse: Warum Roy Keane mit seinem Urteil über Erling Haaland recht hat

© getty

Erling Haalands "allgemeines Spiel ist sehr armselig"

Beim Spitzenspiel der Premier League zwischen Manchester City und Arsenal erklärte Keane erst, wie sehr er die Werbung für die neue Serie House of the Dragon verachtet. Danach kümmerte er sich darum, dass auch Haaland sein Fett wegbekommt. Gegen die Gunners hatte der Norweger in der Schlussphase eine riesige Chance verstolpert.

"Das allgemeine Niveau seines Spiels ist sehr schlecht", sagte der Ire vernichtend. "Und nicht nur heute. Ich denke, dass seine Ablagen, Kopfbälle, was auch immer es sein mag - vor dem Tor ist er der Beste der Welt - aber sein allgemeines Spiel ist für einen solchen Spieler sehr armselig ... Das muss er besser machen. Er ist fast wie ein League-Two-Spieler." Die englische League Two ist nach der Premier League, Championship und League One die vierthöchste Spielklasse in England.

Keane weiß genau, was er tut. Er ist nicht nur da, um die Fans vor den TV-Geräten mit einer Expertise zu informieren. Er ist auch da, um sie zu unterhalten und für Kontroversen und News zu sorgen.

Pep Guardiolas Antwort folgte dann auch schnell, als der Spanier erklärte, er "stimme überhaupt nicht" mit Keane überein, Haaland sei "der beste Stürmer der Welt". Er wundere sich, dass manche Ex-Spieler "solch ein kurzes Gedächtnis" hätten.