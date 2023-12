Kracher in der Premier League! Manchester United empfängt den FC Chelsea. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

In der Premier League kommt es am heutigen Mittwoch (6. Dezember) zum Duell zwischen Manchester United und dem FC Chelsea. Der Anpfiff zum Spiel ertönt um 21.15 Uhr, als Spielstätte dient das legendäre Old Trafford in Manchester.

Manchester United vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Weil die Übertragungsrechte an der Premier League in Deutschland bei Sky liegen, ist es auch der Pay-TV-Sender, der sich heute um die Übertragung von ManUnited gegen Chelsea kümmert. Was das Einzelspiel betrifft, müsst Ihr Sky Sport Premier League (HD) anmachen, dort kommentiert Markus Gaupp ab 21.05 Uhr das Spielgeschehen.

Bei Sky Sport 1 (HD) wird zusätzlich jedoch auch eine Spezialkonferenz angeboten, die nicht nur den 15. Spieltag der Premier League, sondern auch die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals beinhaltet.

Was den Livestream von Sky betrifft, wird dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Manchester United vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters ist SPOX mit einem Liveticker zum Spiel zur Stelle. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Euch entgeht garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester United und dem FC Chelsea.

Manchester United vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester United vs. FC Chelsea

Manchester United vs. FC Chelsea Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 15

15 Datum: 6. Dezember 2023

6. Dezember 2023 Uhrzeit: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Ort: Old Trafford (Manchester)

Old Trafford (Manchester) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

