Manchester United hat angeblich drei Bundesliga-Stürmer auf dem Zettel

Manchester United will seinen Sturm verstärken. Drei Bundesliga-Angreifer stehen dabei wohl hoch im Kurs.

Transfer-Experte Fabrizio Romano hat in seiner Kolumne für Caught Offside erklärt, dass Manchester United drei Stürmer im Blick hat, um im Winter-Transferfenster für Unterstützung für den in der Premier League noch torlosen Rasmus Höjlund zu sorgen.

Laut Romano sei Donyell Malen nicht glücklich in Dortmund und möchte zudem lieber als Mittelstürmer spielen. Zudem sollen Timo Werner von RB Leipzig und Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro in seinem Vertrag hat, die beiden anderen Kandidaten sein.

Höjlund kam im Sommer für 75 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Red Devils. In der Champions League traf der 20-Jährige bereits fünfmal in fünf Partien. Der dänische Stürmer wurde bei der 0:3-Niederlage von United gegen Bournemouth am Samstag für Anthony Martial auf die Bank gesetzt.