Manchester United: "Zu viele faule Spieler!" Red-Devils-Stars nach Pleite bei Newcastle United scharf kritisiert

Für die Spieler von Englands Rekordmeister Manchester United hagelt es nach der miesen Leistung bei der Niederlage im Auswärtsspiel bei Newcastle United (0:1) Kritik. Neben Premier-League-Rekordtorschütze Alan Shearer, einst Torjäger bei den Magpies, schoss auch United-Legende Paul Scholes gegen die Schützlinge von Teammanager Erik ten Hag.

Shearer kritisierte bei Match of Day zum Beispiel Marcus Rashford, der eine unterirdische Leistung geboten hatte und nach einer Stunde ausgewechselt worden war. So müsse man die Außenverteidiger der Red Devils in Schutz nehmen, schließlich hätten diese "überhaupt keine Hilfe von Garnacho und Rashford erhalten. Rashford wirkte, als spielt er gar nicht mit, als hätte er überhaupt kein Interesse. Das ist jetzt so oft passiert. Newcastle hatt so viele Chancen und hätte so viele Tore schießen können."

Der ehemalige englische Nationalstürmer zog ein ernüchterndes Fazit: "Für mich sind da zu viele faule Äpfel in dieser United-Mannschaft. Zu viele Spieler mit schlechtem Verhalten." Es fehlten Spieler, "die ihre Ärmel hochkrempeln, wenn es mal nicht für einen läuft oder man müde ist".

Das schlecht in die Saison gestartete United hatte in der Vorwoche gegen den FC Everton mit 3:0 gewonnen und sich auf Weg der Besserung gewähnt. Unter der Woche vergab Manchester bei Galatasaray zweimal eine Zwei-ToreFührung und muss nach dem 3:3 um den Einzug in die K.o.-Runde bangen.

Die 0:1-Niederlage in Newcastle war ein weiterer Rückschritt, ManUnited enttäuschten auf vielen Ebenen.

© getty

Paul Scholes: "Eine armselige Fußballmannschaft"

Ähnlich wie Shearer fand auch Paul Scholes in den Medien der Premier League deutliche Worte für den Auftritt seines Ex-Klubs: "In diesem Moment ist das eine armselige Fußballmannschaft, oder? Die Ergebnisse der letzten Wochen waren irreführend."

"Es gibt zu viele faule Spieler in diesem Team, damit kommst du eben nicht durch", ätzte Scholes weiter: "Wenn du in einem Stadion wie diesem aufläufst ist harte Arbeit das erste, was du brauchst. Man konnte spüren, wie viel Spaß Newcastle daran hatte, die Flügel zu attackieren. Die Außenverteidiger können einem leidtun."

Am Mittwoch trifft Manchester United in einem Liga-Heimspiel auf den FC Chelsea. Angesichts von Tabellenplatz sieben und neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal steht die mannschaft dabei unter großem Druck.