Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea: Premier League JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

Tottenham Hotspur und der FC Chelsea stehen sich heute im Duell zweier Londoner Vereine gegenüber. Hier wird das Premier-League-Spiel live getickert.

© getty

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea: Premier League im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Für Mauricio Pochettino ist es natürlich auch die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Mit 293 Partien (Punkteschnitt: 1,84) in über fünf Jahren hinterließ der Argentinier einige Spuren. In der Premier League ist er mit 202 Partien der Rekordtrainer der Spurs, nun ist er der Gegner. Das 2:0 von Tottenham gegen Chelsea im Februar der vergangenen Saison war im Übrigen das Ende einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen der Blues gegen Tottenham in Folge (sechs Siege, zwei Unentschieden).

vor Beginn Ganz anders sieht das beim FC Chelsea aus, der aktuell sogar näher an den Abstiegsplätzen (sechs Punkte) liegt als an den europäischen Rängen (zehn Punkte). In der Liga gab es zuletzt eine 0:2-Heimniederlage gegen Brentford, es war bereits die 15. Ligapleite in diesem Kalenderjahr Das ist nur eine weniger, als sie in den Kalenderjahren 2021 und 2022 insgesamt verloren haben (16).

vor Beginn Dass die Spurs formstark sind, ist längst bekannt. Tottenham gewann acht der letzten neun Ligaspiele, lediglich beim 2:2 im Derby bei Arsenal ließ das Postecoglou-Team Punkte liegen. Die 26 Punkte nach zehn Spielen sind im Übrigen der beste Ligastart seit 1960/61. Damals gewann Tottenham die ersten zehn Partien und feierte am Ende den Meistertitel.

vor Beginn Manchester City beeindruckte an diesem Wochenende beim 6:1 über Bournemouth und sprang so vorübergehend an die Tabellenspitze. Tottenham - als einziges Ligateam noch ohne Niederlage - will zurück auf Platz 1, braucht dafür aber einen Sieg gegen Chelsea. Ein Remis würde aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nicht reichen. Die Blues dagegen sind aktuell nur auf Rang 13 und könnten mit einem Dreier lediglich drei Plätze nach oben klettern.

vor Beginn Chelsea war unter der Woche im League Cup gefordert (2:0 gegen Zweitligist Blackburn), dementsprechend wechselt Trainer Mauricio Pochettino dreimal: Benoit Badiashile, Marc Cucurella und Lesley Ugochukwu nehmen für Thiago Silva, Levi Colwill und Moises Caicedo auf der Bank Platz.

vor Beginn Im Vergleich zum 2:1-Erfolg im letzten Ligaspiel bei Crystal Palace vor zehn Tagen nimmt Trainer Angelos Postecoglou zwei Veränderungen vor: Ben Davies fällt aus, dafür kehrt Destiny Udogie auf die Linksverteidigerposition zurück. Zudem verdrängt Brennan Johnson Richarlison auf die Bank.

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Tottenham : Vicario - Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Bissouma, P. Sarr, Kulusevski, Maddison, Johnson - Son

: Vicario - Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Bissouma, P. Sarr, Kulusevski, Maddison, Johnson - Son Chelsea: Sanchez - James, Disasi, Thiago Silva, Colwill - Caicedo, E. Fernandez, Palmer, Gallagher, Sterling - Jackson

vor Beginn Tottenham spielt bislang eine hervorragende Saison und ist nur aufgrund der weniger absolvierten Spiele aktuell hinter Manchester City in der Tabelle. Die beiden Mannschaften trennt nur ein Punkt, die Spurs können also mit einem Sieg wieder an die Skyblues vorbeiziehen. Chelsea hingegen sucht weiterhin nach der Form und ist nur im Tabellenmittelfeld auffindbar.

vor Beginn Gespielt wird im Tottenham Hotspur Stadium in London, um 21 Uhr geht es los.

vor Beginn Willkommen zum Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea.