Tottenham Hotspur und der FC Chelsea begegnen sich heute im Londoner Derby. Wie Ihr das Spitzenspiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die 11. Spielrunde der Premier League wird am heutigen Montag (6. November) mit einem Kracher zwischen den beiden in London ansässigen Klubs Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea beendet. Los geht es um 21 Uhr, als Spielstätte dient das Tottenham Hotspur Stadium in London.

Die Spurs können sich mit einem Sieg wieder die Tabellenspitze von Manchester City zurückerkämpfen. Während bei Tottenham in der Saison momentan nach Plan läuft, macht Chelsea da weiter, wo es vergangene Saison aufgehört hat und ist nur im Tabellenmittelfeld aufzufinden.

© getty

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Die Premier League ist auch in dieser Saison bei Sky zu sehen. Wer also nach einer Übertragung zum Londoner Duell sucht, wird beim Pay-TV-Sender fündig - nicht jedoch im Free-TV. Gleich drei Sender kümmern sich um das Spiel: Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League HD und Sky Sport UHD. Dort geht Sky in allen drei Fällen um 20.50 Uhr auf Sendung und schickt Joachim Hebel als Kommentator ins Rennen.

Zeitgleich werden die Livebilder zudem auch im Livestream angeboten. Dieser lässt sich mit einem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement oder via WOW, das ebenfalls mit Kosten verbunden ist, freischalten.

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX beschreibt die Action auf dem Rasen für Euch im Liveticker. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was sich in London abspielt.

Hier geht es zum Liveticker des Premier-League-Spiels zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea.

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 11

11 Datum: 6. November 2023

6. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium (London)

Tottenham Hotspur Stadium (London) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Die Tabelle am 11. Spieltag