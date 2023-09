Premier League: Manchester City verliert auch in der Liga - Kai Havertz trifft erstmals für Arsenal

Manchester City hat das frühe Aus im Ligapokal nicht gut weggesteckt. Das Team von Starcoach Pep Guardiola verlor nach sechs Liga-Erfolgen zum Saisonauftakt bei den Wolverhampton Wanderers mit 1:2 (0:1). Es droht der Verlust der Tabellenführung am Samstagabend an den FC Liverpool, der ab 18.30 Uhr bei Tottenham Hotspur gefordert ist.

Das Eigentor von Ruben Dias (13.) bescherte City den schlechtest möglichen Start ins Spiel. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (58.) glich zwar aus, doch der frühere Hamburger und Leipziger Hee-Chan Hwang (66.) traf für die Wolves zum Sieg.

Der FC Arsenal gewann hingegen souverän 4:0 (2:0) beim AFC Bournemouth und rückte auf einen Punkt an die Citizens heran. Nationalspieler Kai Havertz erzielte in seinem zehnten Spiel für die Gunners in der 53. Minute per Foulelfmeter seinen ersten Treffer im neuen Trikot. Die weiteren Arsenal-Tore steuerten Bukayo Saka (17.), Martin Ödegaard (44./Foulelfmeter) und Ben White (90.+3) bei.

Rekordmeister Manchester United versinkt nach dem 0:1 (0:1) gegen Crystal Palace im Mittelmaß, während Aufsteiger Luton Town durch das 2:1 (2:1) beim FC Everton seinen ersten Sieg im englischen Oberhaus seit April 1992 feierte.

Ohne den verletzten Nationalspieler Pascal Groß ging Brighton & Hove Albion bei Aston Villa mit 1:6 (0:3) unter, liegt aber nach wie vor in der erweiterten Spitzengruppe.