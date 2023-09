Manchester United: Javi Guerra vom FC Valencia weckt wohl Interesse bei den Red Devils

Manchester United ist angeblich an Valencias Youngster Javi Guerra interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Demnach beobachten die Red Devils den 20-Jährigen intensiv.

Guerra feierte sein Debüt für Los Che erst im April dieses Jahres. Mit seinem Klub gelang ihm nur mit viel Mühe der Klassenerhalt, doch in der neuen Saison startet er zusammen mit seinem Team unter Trainer Ruben Baraja richtig durch.

Seine Leistungen haben dem Bericht zufolge das United-Interesse geweckt, aber auch Newcastle United soll den Mittelfeldspieler genau im Blick haben.

Javi Guerra begann bei Villarreal, wechselte aber noch in der Jugend zu Valencia. Dort erhielt er im Mai einen bis 2027 gültigen Vertrag, in dem eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro verankert wurde.

Mit drei Toren und einer Vorlage in den ersten sechs LaLiga-Partien ist Javi Guerra einer der Hauptgründe, warum es in Valencia aktuell gut läuft.