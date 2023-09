Härtere Strafe! Jadon Sancho bei Manchester United wohl von den Profis isoliert

Die Strafe für Jadon Sancho bei Manchester United ist laut eines Medienberichts schwerer, als bisher angenommen. Der Mirror schreibt, dass der in Ungnade gefallene ehemalige Star des BVB nicht nur dem Training der Profis fernbleiben muss, sondern auch eine Reihe weiterer Privilegien eingebüßt hat.

So soll es Sancho unter anderem nun auch verboten sein, die Räumlichkeiten der ersten Mannschaft zu nutzen. Der Angreifer kann also dort nicht mehr mit seinen Mitspielern in Kontakt treten. Dazu gehöre auch, so der Mirror weiter, dass Sancho keinen Zugang mehr zum Essbereich der Premier-League-Mannschaft habe. Er nehme seine Mahlzeiten mit den Spielern der Jugendakademie ein.

Sancho hatte sich am Rande des Premier-League-Spiels gegen den FC Arsenal (1:3) einen öffentlichen Zwist mit ManUniteds Teammanager Erik ten Hag geliefert. Der Niederländer erklärte Sanchos Abwesenheit im Kader mit schwachen Trainingsleistungen, woraufhin dieser seinem Trainer in einem Post bei Social Media vorwarf, die Unwahrheit zu sagen. Er fühle sich als "Sündenbock", so der einstige 85-Millionen-Euro-Einkauf.

Zwischen Sancho und ten Hag gab es wenig später ein Gespräch, das aber keine Klärung, sondern verhärtete Fronten brachte. Ten Hag soll auf eine Entschuldigung des 23-Jährigen bestanden haben. Sancho löschte zwar den Post, aber verweigerte die Entschuldigung. Daraufhin wurde er vom Training suspendiert.

Sancho ist mit dem Status Quo laut Mirror unglücklich, allerdings bleibe er dabei, sich nicht für seine Aussage entschuldigen zu wollen. Das sei aber die einzige Möglichkeit, wieder Teil des Profikaders zu werden.

Sancho wechselte 2021 von Borussia Dortmund auf die Insel. Mit 12 Toren in 82 Spielen enttäuschte er die hohen Erwartungen bislang. In dieser Saison wurde er in drei der sechs Ligaspiele nur eingewechselt und blieb ohne Scorerpunkt.