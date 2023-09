Jadon Sancho - Dimitar Berbatov übt Kritik: "Überschätzt seinen Wert" für Manchester United

Der ehemalige Stürmer Dimitar Berbatov ist der Meinung, dass sich Jadon Sancho bei Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag entschuldigen sollte. Eine Trennung der Zusammenarbeit zwischen dem Flügelstürmer und den Red Devils hält er dennoch für sinnvoll.

"Manchmal hat ein Spieler, und ich hoffe, dass das bei Sancho nicht der Fall ist, der so lange braucht, um einen Konflikt zu lösen, seinen eigenen Wert für den Verein überschätzt. Bei [Cristiano] Ronaldo ist das anders, denn er hat alles erreicht. Ich war im Klub, als Wayne Rooney einen Streit mit dem Manager hatte, und sie haben die Dinge geklärt", sagte der ehemalige Spieler von ManUnited gegenüber Betfair.

Und weiter: "Ich glaube, Sancho überschätzt seine Bedeutung. Er hat nicht gerade viele Trophäen mit ihnen gewonnen. Das ist eine andere Situation. United fällt es nicht schwer, Sancho deswegen loszuwerden. So talentiert er auch ist, und das haben wir alle in Dortmund gesehen, bei United hat er noch nichts davon gezeigt. Wir können nur spekulieren, warum das so ist, vielleicht liegt es an seiner Umgebung oder an den Leuten, die er um sich hat, oder vielleicht liegt es daran, dass er mit dem Manager nicht einverstanden ist. Wenn das so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es besser wird und es ist das Beste, sich zu trennen."

Sancho war vor knapp vier Wochen in der Folge eines Streits mit ten Hag in Ungnade gefallen. Als er sich weigerte, sich für einen Post bei Social Media zu entschuldigen, bei dem er den Niederländer Lügen vorwarf, wurde der ehemalige Dortmunder vom Training suspendiert. Eine Aussprache soll es bis heute nicht gegeben haben.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach der BVB an eine Rückholaktion von Sancho denken würde. Ein Transfer könnte aber an dem finanziellen Aspekt und an den Disziplinlosigkeiten des Angreifers scheitern.

Ob Sancho jemals wieder für United spielen wird, ist nach dem derzeitigen Stand der Dinge ungewiss. Es gilt als denkbar, dass die Red Devils bereit sind, ihn im Januar zu einem günstigen Preis gehen zu lassen.