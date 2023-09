FC Liverpool: Weltrekord-Angebot aus Saudi-Arabien für Mohamed Salah?

Der saudi-arabische Klub Al-Ittihad bietet offenbar bis zu 250 Millionen Euro für Mohamed Salah vom FC Liverpool. Das berichtet die Sun.

Demnach handelt es sich um eine fixe Ablöse in Höhe von 200 Millionen Euro, die durch Boni um 50 weitere Millionen ansteigen könnte. Damit würde der 31-jährige Ägypter zum teuersten Spieler der Geschichte avancieren. Bisher hält diesen Rekord Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.

Als das Transferfenster in England noch geöffnet war, lehnte Liverpool dem Vernehmen nach ein Angebot in Höhe von 175 Millionen Euro für den noch bis 2025 gebundenen Salah ab. In Saudi-Arabien können Klubs immer noch Spieler verpflichten.

Salah soll ein Vertragsangebot vorliegen haben, das ihm rund drei Millionen Euro pro Woche einbringen würde. Darüber hinaus würde Salah offenbar einen Anteil an allen Trikotverkäufen, eine Siegprämie in Höhe von rund 65.000 Euro sowie eine Botschafterrolle bei den drei großen saudischen Unternehmen erhalten. Bei Al-Ittihad würde er unter anderem auf Karim Benzema und N'Golo Kanté treffen.

Jürgen Klopp hat unmissverständlich klargestellt, dass Salah unverkäuflich ist. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass Liverpool einen Ersatz für den Stürmer finden wird. Sollte es Al-Ittihad nicht gelingen, den Premier-League-Star zu verpflichten, werden sie in kommenden Transferperioden vermutlich erneut versuchen, ihn nach Saudi-Arabien zu lotsen.