FC Liverpool: "Wir lachen darüber!" Jürgen Klopp spricht über Gerüchte um Kylian Mbappé

Jürgen Klopp hat sich zu den Gerüchten geäußert, wonach der FC Liverpool an einer Verpflichtung von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain arbeiten würde.

"Wir lachen darüber", sagte der Reds-Trainer bei Sky und ergänzte: "Ich kann sagen, dass ich finde, dass er ein richtig guter Spieler ist. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen passen jetzt sowas von gar nicht zu uns."

Zuvor hatte der englische Mirror von Gesprächen zwischen Liverpool und PSG wegen des Stürmers berichtet. "Ich mache die Geschichte jetzt ungerne zunichte, aber soweit ich weiß, ist da nix dran", witzelte Klopp: "Aber es kann ja sein, dass da jemand anderes aus dem Verein etwas vorbereitet und mich überraschen will. Das ist aber bisher in den acht Jahren, in denen ich hier bin, noch nicht passiert. Das wäre das erste Mal."

Weitaus wahrscheinlicher ist ein Wechsel des 24-jährigen Franzosen zu Real Madrid. Die Frage ist nur, ob ein Transfer noch in diesem Sommer oder erst nach Ablauf von Mbappés Vertrag bei PSG 2024 über die Bühne geht. Den Superstar ablösefrei gehen zu lassen, wäre für Paris natürlich der Super-GAU.

RMC Sport will aus PSG-Kreisen erfahren haben, dass die Pariser mit einem baldigen Angebot der Königlichen rechnen. Man gehe jedoch von einer "extrem niedrigen" und "beleidigenden" Offerte aus. Laut Marca fordert PSG eine Ablöse von 250 Millionen Euro.

Zuvor hatte PSG ein monströses Angebot von Al-Hilal aus Saudi-Arabien akzeptiert. Der Angreifer selbst lehnte allerdings ab.