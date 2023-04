Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tottenham Hotspur und Manchester United stehen sich heute in der Premier League gegenüber. SPOX zeigt, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Premier League ist aktuell richtig spannend. An der Spitze streiten der FC Arsenal und Manchester City um den Titel, doch auch die Plätze dahinter sind heftig umkämpft. Mit Tottenham Hotspur und Manchester United treffen am heutigen Donnerstag, den 27. April, zwei Champions-League-Aspiranten im Rahmen des 33. Spieltags aufeinander. Das Spiel im Londoner Tottenham Hotspur Stadium wird um 21.15 Uhr angepfiffen.

Im Rennen um einen Champions-League-Platz hat United aktuell klar die Nase vorn. Die Roten Teufel liegen aktuell auf Rang vier der Tabelle, sechs Punke vor den fünftplatzierten Spurs, die zudem auch noch zwei Spiele mehr absolviert haben.

© getty Bruno Fernandes ist Leistungsträger bei Manchester United.

Tottenham steht damit also bereits unter Zugzwang, soll der Sprung auf Platz vier noch gelingen. Mit einer Leistung wie beim 1:6 gegen Newcastle United am vergangenen Wochenende wird es jedoch bestimmt nichts. Tottenham muss sich unbedingt steigern. United hingegen geht mit viel Selbstvertrauen in die heutige Partie, am Sonntag gelang der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag gegen Brighton & Hove Albion der Einzug ins FA-Cup-Finale, wo mit Manchester City der Stadtrivale wartet.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer zum Duell zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United eine Übertragung sucht, wird bei Sky fündig, da der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte an den Spielen der englischen Topliga besitzt. Habt Ihr einmal die Sky-Plattform aufgerufen, stehen Euch drei Sender zur Verfügung, die allesamt das komplette Spiel anbieten: Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. In allen drei Fällen beginnt die Vorberichterstattung um 21.05 Uhr, wo Hannes Herrmann als Kommentator eingesetzt wird.

Zudem steht Euch auch die Option zur Verfügung, Tottenham gegen United im Livestream von Sky zu verfolgen. Was Ihr dafür braucht, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Darüber hinaus bietet SPOX zum Duell einen Liveticker an, mit dem Ihr die wichtigsten Ereignisse des Spiels in Echtzeit beschrieben bekommt.

Hier geht es zum Liveticker des Premier-League-Spiels zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United.

