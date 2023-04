Liverpool duelliert sich heute in der Premier League mit Tottenham Hotspur. Die Begegnung am 34. Premier-League-Spieltag begleiten wir hier für Euch im Liveticker.

Im legendären Anfield Stadium kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Tottenham Hotspur. Welche Mannschaft das Spitzenspiel am 34. Premier-League-Spieltag für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Tabelle liegen die beiden heutigen Gegner dicht beisammen. Ein Zähler liegt Liverpool in der Premier League aktuell hinter Tottenham Hotspur, das Team von Jürgen Klopp hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto. Zieht Liverpool heute in der Tabelle an den Spurs vorbei und sichert sich damit wichtige Punkte im Kampf um die Europapokalplätze?

Vor Beginn: Das Spitzenspiel am 34. Spieltag der Premier League wird um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Liverpool und Tottenham Hotspur.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Jones - Salah, Núñez, Gakpo

Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Jones - Salah, Núñez, Gakpo Tottenham Hotspur: Forster - Romero, Dier, Lenglet - Porro, Skipp, Hojberg, Perisic - Kulusevski, Son, Kane

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen Liverpool und Tottenham Hotspur heute live und in voller Länge im Pay-TV ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Für Sky kommentiert das Spiel Florian Schmidt-Sommerfeld.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Premier-League-Duell zudem im Livestream in der Sky-Go-App. Mit dem Angebot von WOW seht Ihr heute ebenfalls den Livestream von Sky.

Premier League, 34. Spieltag - Die Tabelle