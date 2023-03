Thomas Tuchel will wohl Mason Mount von Chelsea zum FC Bayern holen

Thomas Tuchel möchte seinen Ex-Schützling Mason Mount vom FC Chelsea zu Bayern München holen. Das berichtet die Times unter Berufung auf eigene Informationen.

Der FCB plant demnach, aus Mounts Vertragssituation Kapital zu schlagen und ihn im Sommer an die Isar zu holen.

Das Arbeitspapier des englischen Nationalspielers läuft 2024 aus. Bislang sind die Gespräche wegen einer Verlängerung ohne Ergebnis verlaufen und mittlerweile verdichten sich die Anzeichen für einen Abschied Mounts. So wechselte er kürzlich seinen Berater und wird nun von Neil Fewings vertreten. Offensichtlich mit der Motivation, einen neuen Verein zu finden.

Bei einem Transfer ein Jahr vor dem Vertragsende soll Chelsea laut Times eines Ablösesumme von 50 Millionen Pfund (etwa 57 Millionen Euro) für den englischen Nationalspieler aufrufen. Gesprächsbereitschaft dürfte durchaus vorhanden sein an der Stamford Bridge, schließlich wurde in dieser Woche bekannt, dass die Blues durch Verkäufe hohe Einnahmen generieren müssen, um die Regeln des Financial Fair Play einzuhalten.

Vor allem englischen Spitzenvereine wurde in den letzten Wochen immer wieder mit Mount in Verbindung gebracht. Der FC Liverpool, der sein Mittelfeld im Sommer umbauen will, soll ein Auge auf den laufstarken Mittelfeldmann geworfen haben. Auch von Manchester United war die Rede.

Ein Interesse der Bayern wäre pikant, schließlich planen die Roten aktuell auch die Verpflichtung von Assistenztrainer Anthony Barry, der Tuchel an die Säbener Straße folgen soll. Dies soll in London aber nicht gut ankommen.

Mason Mount bei Chelsea derzeit kein Stammspieler

Mount spielt seit 2005 bei Chelsea und ist ein echtes Eigengewächs. Nach erfolgreichen Ausleihgeschäften zu Vitesse Arnheim und Derby County schaffte er bei Chelsea 2019 den Sprung in den Profikader. Beim Titelgewinn in der Champions League zwei Jahre später war er einer der Schlüsselspieler von Thomas Tuchel.

In dieser Saison läuft es für den 24-Jährigen nicht rund. Nur sieben seiner 23 Einsätze in der Premier League absolvierte er über die vollen 90 Minuten. Dabei erzielte Mount drei Tore und lieferte zwei Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er für die Three Lions in vier Partien auf dem Rasen.

Aktuell laboriert er an einer Beckenverletzung, die ihn die letzten vier Spiele kostete und auch Einsätze für die Nationalmannschaft in der Länderspielpause unmöglich machte.