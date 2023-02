Bericht: Chelsea-Boss Todd Boehly will nächsten Verein kaufen - Investitionen auch in Deutschland?

Nach den Blues soll ein weiterer Klub aus einer europäischen Spitzenliga her: Todd Boehly will wohl in Frankreich investieren.

Chelsea-Besitzer Todd Boehly plant offenbar seine nächste Klubübernahme. Laut eines Berichts der L'Équipe will der US-Amerikaner mit Unterstützung von Geschäftspartnern den französischen Erstligisten Racing Straßburg zu kaufen.

Es habe kürzlich ein Abendessen Boehlys mit Straßburgs Präsident, dem ehemaligen Bundesligaprofi Marc Keller, gegeben. Boehly sei "sehr interessiert" daran, den französischen Meister von 1979 komplett zu übernehmen. Ziel sei es, dem finanziell stabilen Klub zu Wachstum zu verhelfen und Spieler vom FC Chelsea dorthin auszuleihen. Es gebe auch die grundsätzliche Überlegung, bei einem deutschen Verein zu investieren, heißt es.

Der Milliardär Boehly hatte 2022 ein Konsortium angeführt, das für rund fünf Milliarden Euro den FC Chelsea von Roman Abramovich kaufte. Seitdem legten die Blues eine beispiellose Transferoffensive hin, befinden sich allerdings sportlich in einer Krise.

Racing Straßburg gewann neben besagtem Ligue-1-Titel auch dreimal den französischen Pokal, zuletzt 2001. Aktuell steckt die Mannschaft um den ehemaligen Nationalstürmer Kévin Gameiro allerdings in der Liga im Kampf um den Klassenerhalt und belegt nur den 15. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt zwei Punkte.