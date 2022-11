Wolverhampton Wanderers vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Arsenal muss heute auswärts in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers ran. SPOX erklärt Euch, wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der FC Arsenal ist in herausragender Verfassung und steht gegenwärtig an der Tabellenspitze der Premier League. Heute müssen die Gunners auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers ran. Die formschwachen Wolves wollen dem FC Arsenal ein Bein stellen und selbst aus dem Tabellenkeller klettern.

Mit nur zehn Punkten aus 14 Spielen stehen die Wolverhampton Wanderers punktgleich mit Nottingham Forest auf dem vorletzten 19. Platz. Der FC Arsenal hingegen liefert sich ein Fernduell mit Manchester City um die Tabellenführung, umso wichtiger wäre in Auswärtssieg am 16. Spieltag.

Die Partie im Molineux Stadium in Wolverhampton beginnt um 20.45 Uhr und wird von Schiedsrichter Stuart Attwell geleitet.

Wo Ihr das Duell zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Arsenal sehen live im TV und Livestream könnt und wer es überträgt, zeigen wir Euch im Folgenden.

© getty Zuletzt konnte sich Arsenal gegen den Londoner Stadtrivalen Chelsea in der Premier League mit 0:1 durchsetzen.

Wolverhampton Wanderers vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es für die Premier League in der Saison 2022/23 nur einen Anbieter, und zwar Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Arsenal auf dem Kanal Sky Sport Premier League. Ab 20.35 Uhr kommentier und begleitet Joachim Hebel die Partie. Im Vorlauf wird auf demselben Sender die Partie Manchester City gegen den FC Brentford gezeigt.

Sky bietet die Premier League nicht nur auf ihrem Pay-TV-Kanal an, sondern bietet auch ein kostenpflichtiges Streamingangebot an. Um die Partie Wolverhampton Wanderers vs. FC Arsenal via Livestream zu sehen, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abo oder Zugriff auf WOW.

Wolverhampton Wanderers vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Wolverhampton Wanderers vs. FC Arsenal

Wolverhampton Wanderers vs. FC Arsenal Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 16. Spieltag

16. Spieltag Datum: 12. November 2022

12. November 2022 Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Ort: Molineux Stadium, Wolverhampton

Molineux Stadium, Wolverhampton TV: Sky

Sky Livestream: SkyGo, WOW

SkyGo, WOW Liveticker: SPOX

Wolverhampton Wanderers vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im Liveticker

Solltet Ihr kein Sky-Abo zur Verfügung haben, könnt Ihr ganz bequem und kostenlos die Begegnung im Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier gelangt Ihr zum ausführlichen Liveticker der Partie Wolverhampton Wanderers vs. FC Arsenal.

