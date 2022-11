Manchester City: Zwei Sevilla-Fans nach Rassismus-Eklat um Talent Rico Lewis festgenommen

Talent Rico Lewis von Manchester City ist während des Champions-League-Gruppenspiels von Fans des FC Sevilla rassistisch beleidigt worden. Das hat nun Konsequenzen.

Wie sich herausstellte, hatten zwei Anhänger des andalusischen Vereins den 17-Jährigen bei dessen Auswechslung in der 85. Minute beschimpft. Beide wurden anschließend von der Polizei in Manchester verhaftet.

"Der FC Sevilla verurteilt auf das Schärfste das Verhalten von zwei Fans im Auswärtsbereich des Stadions von Manchester City, die identifiziert und beschuldigt wurden, sich gegenüber dem Spieler Rico Lewis von Manchester City rassistisch verhalten zu haben", erklärte der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung.

Nun warte der spanische Erstligist "auf eine offizielle Bestätigung dieser Tatsachen, die ihm von Manchester City mitgeteilt wurden, und wenn diese bewiesen sind, werden die beiden Fans von der Mitgliederliste gestrichen."

Auch Manchester City reagierte: "Wir dulden keinerlei Diskriminierung in unserem Stadion und werden Rico nach diesen abscheulichen Vorfällen unsere volle Unterstützung anbieten."

Lewis schreibt Geschichte

Lewis hatte bei seinem ersten Startelfeinsatz beim 3:1-Sieg der Skyblues das zwischenzeitliche 1:1 erzielt und trug sich damit in die Geschichtsbücher ein. Kein City-Spieler war bei seinem ersten Tor in der Königsklasse jünger als der Verteidiger.

"Wir haben ihn vom ersten Tag an in der Vorbereitung gesehen und ich habe gesagt: Dieser Junge hat etwas Besonderes", schwärmte Trainer Pep Guardiola nach dem Spiel: "Er ist 17 Jahre alt, aber er ist so clever, so intelligent. Man sagt etwas, und er versteht alles. Ich freue mich für ihn."