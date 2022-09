Thomas Tuchel äußert sich erstmals zu seinem Rauswurf beim FC Chelsea: "Ich bin am Boden zerstört"

Trainer Thomas Tuchel hat sich erstmals zu seinem überraschenden Rauswurf beim FC Chelsea geäußert. Der 49-Jährige war nach einem durchwachsenen Saisonstart entlassen worden.

"Dies ist eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je schreiben musste - und ich hoffte, ich würde sie viele Jahre lang nicht machen müssen", schrieb Tuchel einleitend bei Twitter und gab zu: "Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist."

Der Deutsche habe sich "sowohl beruflich als auch persönlich zu Hause" bei dem Klub in London gefühlt. "Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die Spieler und die Fans, die mir von Anfang an das Gefühl gegeben haben, willkommen zu sein", ergänzte er.

Tuchel weiter: "Der Stolz und die Freude, die ich empfunden habe, als ich der Mannschaft zum Gewinn der Champions League und der Klub-Weltmeisterschaft verholfen habe, werden mir immer in Erinnerung bleiben. Ich fühle mich geehrt, Teil der Geschichte dieses Vereins gewesen zu sein, und die Erinnerungen an die letzten 19 Monate werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben von Anfang an."

Der ehemalige BVB-Trainer, der Chelsea 2021 nur wenige Monate nach seiner Übernahme zum Champions-League-Titel geführt hatte, musste nach Platz sechs in der Liga und der 0:1-Auftaktniederlage in der Königsklasse bei Dinamo Zagreb früh in der Saison seinen Hut nehmen.

Tuchel hatte sich wohl mit Chelsea-Chef überworfen

Neben dem Stotterstart sollen persönliche Differenzen mit dem neuen Besitzer Todd Boehly zur Entlassung geführt haben, darunter auch unterschiedliche Vorstellungen in der Kaderplanung.

Schon kurze Zeit später hatten die Blues in Graham Potter einen Nachfolger präsentiert. Der 47-Jährige ist laut dem Klub "einer der aufregendsten Trainer im Fußball". Zuvor hatte er mit Brighton & Hove Albion für Furore gesorgt.