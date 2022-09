Premier League, 8. Spieltag: Spiele, Spielausfälle, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Auf die spielfreie vergangene Woche folgt in der Premier League an diesem Wochenende der 8. Spieltag, der jedoch ebenfalls nicht zur Gänze bestritten wird. Spiele, Spielausfälle, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - SPOX liefert die wichtigsten Infos zur achten Spielrunde.

Nachdem der 7. Spieltag in der Premier League wegen des Todes von Königin Elisabeth II. ins Wasser fiel, geht es in der höchsten englischen Spielklasse an diesem Wochenende wieder weiter mit Spieltag Nummer acht.

Premier League, 8. Spieltag: Spiele und Spielausfälle

Doch auch der 8. Spieltag verläuft nicht ganz reibungslos. Von den zehn geplanten Partien werden drei nicht gespielt. Dabei handelt es sich um folgende: Brighton & Hove Albion vs. Crystal Palace, Manchester United vs. Leeds United und FC Chelsea vs. FC Liverpool. Diese drei Spiele wurden "aufgrund der Ereignisse rund um die Beerdigung der Queen" verschoben, teilte die Liga mit. Das Staatsbegräbnis findet am Montag statt.

Nichtdestotrotz dürfen sich die Fußballfans weiterhin auf reichlich Premier-League-Fußball freuen. Am heutigen Freitag, den 16. September, geht der Spieltag um 21 Uhr mit Aston Villa vs. FC Southampton und Nottingham Forest vs. Fulham los. Zudem ist mit Manchester City der amtierende Meister morgen gegen die Wolverhampton Wanderers im Einsatz. Am Samstag finden insgesamt drei, am Sonntag zwei Spiele statt.

Premier League: Die Spiele des 8. Spieltags im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Fr., 16.09. 21.00 Uhr Aston Villa FC Southampton Fr., 16.09. 21.00 Uhr Nottingham Forest FC Fulham Sa., 17.09. 13.30 Uhr Wolverhampton Wanderers Manchester City Sa., 17.09. abgesagt Brighton & Hove Albion Crystal Palace Sa., 17.09. 16.00 Uhr Newcastle United AFC Bournemouth Sa., 17.09. 18.30 Uhr Tottenham Hotspur Leicester City So., 18.09. 13.00 Uhr FC Brentford FC Arsenal So., 18.09. abgesagt Manchester United Leeds United So., 18.09. 15.15 Uhr FC Everton West Ham United So., 18.09. abgesagt FC Chelsea FC Liverpool

Premier League, 8. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream

Der Spieltag geht zwar nicht wie ursprünglich geplant über die Bühne, auf die Übertragung hat das jedoch keinen Einfluss. Sky ist der richtige Ansprechpartner für alle, die die Premier League heute, morgen und übermorgen schauen wollen. Dort werden die Spiele nämlich jeweils live und in voller Länge übertragen. Mehrere Sender werden dafür verwendet, vor allem aber Sky Sport Premier League.

Wer dieselben Sender im Livestream von Sky schauen möchte, hat dafür zwei Möglichkeiten: entweder holt Ihr Euch das SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

Die Premier League live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

© getty Erling Haaland ist morgen mit ManCity gegen die Wolverhampton Wanderers im Einsatz.

Premier League, 8. Spieltag im Liveticker

SPOX bietet an diesem Wochenende zu jedem Spiel der Premier League einen ausführlichen Liveticker an. So verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Premier League: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag