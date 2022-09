Manchester United: Éric Bailly erhebt schwere Vorwürfe

Ex-Manchester-United-Spieler Éric Bailly hat schwere Vorwürfe gegen die Red Devils erhoben.

Der Innenverteidiger sagte vor dem Champions-League-Spiel seines neuen Klubs Olympique Marseille gegen Tottenham über United: "Der Verein sollte es vermeiden, englische Spieler zu bevorzugen und stattdessen jedem eine Chance geben. Er sollte den Wettbewerb in der Umkleidekabine fördern und nicht nur auf bestimmte Spieler achten. Ich hatte immer das Gefühl, dass englische Nationalspieler im Vordergrund stehen."

Der 28-Jährige spielte sechs Jahre in Manchester. Er kam auch auf seinen Abschied vom englischen Rekordmeister zu sprechen und erläuterte: "Ich habe Erik ten Hag am Ende der letzten Saison in der Umkleidekabine getroffen, als er seinen Vertrag unterschreiben wollte. Ich habe meine Sachen gepackt, weil ich gehen wollte. Aber er sagte mir, er wolle, dass ich bleibe, weil er allen Minuten geben würde.

Letzten Endes entschied sich Bailly jedoch gegen einen Verbleib in Manchester, da er in dieser Saison regelmäßiger auf dem Platz stehen möchte. Der Ivorer führte weiter aus: "Ich habe zugestimmt, die Sommertour mit United zu machen, und er hat sein Wort gehalten, aber ich möchte nicht nur ab und an spielen. Ich möchte jede Woche spielen und fühle mich auch danach. Ich möchte mein Selbstvertrauen zurückgewinnen."

In der aktuellen Spielzeit läuft Bailly leihweise für OM auf. Unter gewissen Bedingungen greift anschließend eine Kaufpflicht, weshalb es gut möglich ist, dass er auch noch im nächsten Jahr für die Franzosen auf dem Platz stehen wird. Baillys Vertrag bei Manchester United läuft aktuell noch bis 2024.