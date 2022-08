Cristiano Ronaldo: Frust-Abgang nach Manchester Uniteds Klatsche in Brentford

Cristiano Ronaldo sorgt mit seinem Abgang nach der 0:4-Packung von Manchester United beim FC Brentford für Diskussionen. Der portugiesische Superstar verschwand als erster United-Spieler in den Katakomben des Brentford Community Stadiums und entschied sich dagegen, sich beim mitgereisten Anhang zu bedanken.

Und dies nachdem ihn Assistenztrainer Steven McClaren ausdrücklich gebeten hatte, genau dies zu tun. Beide lieferten sich noch ein kurzes Wortgefecht, dann stapfte Ronaldo Richtung Kabine, während seine Mitspieler den Fans applaudierten. So schreibt es Samuel Luckhurst von den Manchester Evening News auf Twitter.

Auf seinem Weg in die Umkleide kam der sichtlich frustrierte Ronaldo auch an Uniteds neuem Teammanager Erik ten Hag vorbei. Beide würdigten sich keine Blickes, auch ein Abklatschen gab es nicht.

United hatte zuvor die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel kassiert und lag schon nach 35 Minuten mit 0:4 hinten. Der Rekordmeister der Premier League belegt damit aktuell den Schlussrang im englischen Oberhaus.

Das dürfte Ronaldos Wechselwunsch zusätzlich befeuern. Der 37-Jährige will die Red Devils trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags verlassen. Allerdings möchte United ihn nicht abgeben und es gibt bislang auch keine ernsthaften Alternativen für den Angreifer.

Immerhin stand er in Brentford wieder in der Startformation. Beim 1:2 gegen Brighton am vergangenen Wochenende hatte ten Hag ihn zunächst auf die Bank gesetzt.