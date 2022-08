Thomas Tuchel: Vorzeitige Vertragsverlängerung beim FC Chelsea?

Der FC Chelsea ist wohl in Gesprächen mit Trainer Thomas Tuchel bezüglich einer Vertragsverlängerung. Laut der englischen Sun will Klubbesitzer Todd Boehly den Vertrag des Deutschen vorzeitig um zwei Jahre ausdehnen.

Laut dem Bericht soll der 48-Jährige auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Das derzeitige Gehalt liegt laut englischen Medien bei rund 8,3 Millionen Euro im Jahr. Mit der Verlängerung des 2024 auslaufenden Arbeitspapiers soll wohl die Loyalität des Trainers während der schwierigen Situation im Mai belohnt werden. Damals wurden die Finanzen der Londoner aufgrund der Sanktionen gegen den Ex-Besitzer Roman Abramovich eingefroren.

2021 wurde der Vertrag Tuchels nach dem Champions-League-Sieg ausgeweitet, im ursprünglich 18 Monate laufenden Kontrakt war eine Klausel verankert, die damals "wie vereinbart" griff und den Vertrag um zwei Jahre verlängerte. "Ich kann mir keinen besseren Anlass für eine Vertragsverlängerung vorstellen. Ich bin dankbar für die Erfahrung und sehr glücklich, Teil der Chelsea-Familie zu bleiben. Es liegt noch viel vor uns, und wir sehen unseren nächsten Schritten mit Ehrgeiz und viel Vorfreude entgegen", sagte Tuchel damals.

Tuchel hatte Chelsea Ende Januar 2021 auf Platz neun der Premier-League-Tabelle übernommen und noch auf Platz vier geführt sowie das FA-Cup-Finale erreicht. In der vergangenen Spielzeit hatte es für Rang zwei in der Liga, das Viertelfinale in der Champions League sowie Finalteilnahmen im FA Cup und EFL Cup gereicht. Zudem gewannen die Blues den UEFA Supercup sowie die Klub-WM.