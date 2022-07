ManUnited-Teammanager ten Hag: "Ronaldo steht nicht zum Verkauf"

Ein Verkauf von Superstar Cristiano Ronaldo ist für Erik ten Hag, neuer Teammanager bei Manchester United, kein Thema. "Er steht nicht zum Verkauf. Wir planen mit ihm für die Saison, und wir wollen gemeinsamen Erfolg", sagte der Niederländer, einen Tag vor einem Testspiel des englischen Rekordmeisters in Bangkok gegen den Premier-League-Rivalen FC Liverpool.

Diese Partie bildet den Auftakt eine Serie von weiteren Vorbereitungsspielen in Thailand und Australien. Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo (37) hatte seine Teilnahme an dieser Tour aus familiären Gründen abgesagt und damit die Spekulationen über einen Vereinswechsel befeuert.

In den Medien wurde spekuliert, der Portugiese sei auf der Suche nach einem neuen, für die Champions League qualifizierten Klub.

ManUnited nimmt als Sechster der vergangenen Spielzeit in England in der kommenden Saison nur an der Europa League teil.