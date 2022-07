Weil Matthijs de Ligt zum FC Bayern geht? FC Chelsea will wohl Kalidou Koulibaly

Im Transferpoker um Kalidou Koulibaly bahnt sich offenbar eine Wende an. Wie The Athletic berichtet, bemüht sich der FC Chelsea intensiv um den Innenverteidiger des SSC Neapel.

Gespräche zwischen den beiden Vereinen sollen bereits stattgefunden haben, eine zeitnahe Entscheidung wird erwartet.

Der 31 Jahre alte Senegalese gilt bei Italiens Rekordmeister Juventus als Wunschkandidat für die Nachfolge von Matthijs de Ligt, sollte dieser die Alte Dame Richtung FC Bayern München verlassen.

Kurios: De Ligt ist auch beim FC Chelsea im Gespräch, die Blues könnten hier gegen den FC Bayern aber das Nachsehen haben.

Koulibaly spielt seit 2013 bei Napoli in der Serie A und hat sich seitdem in die Herzen der SSC-Fans gespielt. Seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag will der Serie-A-Klub verlängern, Koulibaly zieht es aber wohl zu einem anderen Verein.

Die Ablösesumme für den 62-maligen Nationalspieler soll laut The Athletic bei 40 Millionen Euro liegen.