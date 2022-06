Newcastle United bestätigt Transfer von Sven Botman

Newcastle United hat den Transfer von Sven Botman offiziell angekündigt. Der schwerreiche Premier-League-Klub bestätigte eine Einigung mit OSC Lille wegen eines Transfers des niederländischen Nationalspielers. Die Ablöse für Botman wurde nicht genannt, sie beträgt laut diverser Medienberichte bis zu 40 Millionen Euro.

Botman, der noch bis 2025 an Lille gebunden war, habe bei den Magpies bereits seinen Medizincheck erfolgreich absolviert und werde in den kommenden Tagen einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, heißt in Newcastles Mitteilung weiter.

Lange Zeit war der Innenverteidiger auch bei Italiens Meister AC Mailand als Neuzugang im Gespräch, währen Newcastle sich bereits im Winter um ihn bemüht haben soll. Nun wird er hinter Joelinton und Bruno Guimaraes der drittteuerste Neuzugang der Klubgeschichte.

Botman wechselte 2020 für acht Millionen Euro Ablöse aus der Ajax-Reserve nach Lille. Mit den Doggen gewann er seitdem die französische Meisterschaft und den Supercup. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 32 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen.