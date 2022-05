In der Premier League empfängt Liverpool am heutigen Abend die Tottenham Hotspurs. Alle Informationen zum Duell des 36. Spieltags und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach dem Einzug in das Finale der Champions League kämpft Liverpool in der Premier League immer noch um den Meistertitel. Kann das Team von Jürgen Klopp heute mit einem Sieg gegen die Tottenham Hotspurs die Tabellenspitze erobern?

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Liverpool und Tottenham Hotspur duellieren sich heute Abend am 36. Spieltag der Premier League. Die Partie der beiden Spitzenteams wird am heutigen Samstag, den 07. Mai, um 20.45 Uhr an der Anfield Road in Liverpool angepfiffen.

Liverpool befindet sich seit Wochen in absoluter Topform. Die letzte Niederlage musste das Team von Jürgen Klopp im Achtelfinale der Champions League gegen Inter Mailand Anfang März hinnehmen. Unter der Woche zog Liverpool darüber hinaus in das Finale der Champions League ein.

Und auch in der Premier League läuft es für Liverpool glänzend. Einen Punkt Rückstand hat Liverpool aktuell auf den Spitzenreiter Manchester City und das Team kann heute mit einen Dreier zumindest vorübergehend die Spitze der Tabelle erklimmen.

Die Tottenham Hotspur dagegen befinden sich aktuell auf Rang fünf in der Liga und haben kurz vor Saisonschluss noch die Champions League-Ränge im Visier. Der FC Arsenal ist mit 63 Punkten auf Rang vier nur zwei Punkte vor dem Team von Antonio Conte.

Zuletzt holte Tottenham jedoch nur vier Zähler aus den vergangen drei Ligapartien. Gegen Leicester City am vergangen Spieltag gewannen die Tottenham Hotspurs dank einer guten Leistung mit 3:1. Mit Liverpool wartet heute im Anfield Stadium jedoch die aktuelle vielleicht beste Mannschaft der Welt.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Abend das Spiel zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs live und exklusiv im TV. Der Pay-TV-Sender besitzt seit einigen Jahren die exklusiven Übertragungsrechte aller Premier League-Partien.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Das Spitzenspiel zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs seht Ihr heute ab 20.15 Uhr live und in voller Länge auf Sky Sport 1 (HD). Der Anpfiff des Spiels erfolgt dann etwas später um 20.45 Uhr.

Die Begegnung zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs kommentiert für Sky am heutigen Abend Florian Schmidt-Sommerfeld.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch zudem gleich zwei Optionen das Spitzenspiel zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs live und vollumfänglich im Livestream zu erleben.

Als Sky-Kunden könnt Ihr zum einen Euer gesamtes Angebot mit der Sky Go-App bequem auf Eurem Smartphone oder Tablet streamen. Alternativ könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender das Sky Ticket buchen, welches es Euch ebenfalls ermöglicht die Partie heute live und in voller Länge zu sehen.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 36. Spieltag der Premier League

36. Spieltag der Premier League Duell: Liverpool vs. Tottenham Hotspur

Liverpool vs. Tottenham Hotspur Datum: 07. Mai

07. Mai Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Austragungsort: Anfield Stadium

Anfield Stadium Übertragung im TV: Sky Sport 1 (HD)

Übertragung im Livestream: Sky Go-App, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

© getty Mohamed Salah ist in dieser Saison Liverpools bester Torschütze.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Das Spitzenspiel zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs tickern wir für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Spielszene verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

